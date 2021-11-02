В Україні вдруге за час пандемії зафіксували 700 смертей від ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Одещині (1908), в Києві (1738), у Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) і Львівській (1104) областях.

 

За добу в Україні шпиталізували 3188 осіб. Як заявив напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, статистика шпиталізацій вийшла на плато.

 

Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)

 

За вчора в Україні зареєстрували 700 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це вдруге за час пандемії в Україні фіксують сім сотень летальних випадків (рекорд – 734 померлих, 25 жовтня).

 

Найбільше померлих за добу зареєстрували в Києві – 60, на Полтавщині – 57, на Львівщині – 56.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 особи.

 

Померло 68 727 людей.

 

02.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
З листопадових днів
Уляна Кравченко
І сталося.                     В той день сповнилась Мрія           І пісня голосна,                     про Сонце Молоде,                     полилася з душі...       
01.11.21 | | Минуле
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21 | | Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21 | | Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21 | | Дискурси
“Мотря”: обов’язок проти почуттів
Олеся Ісаюк
Історія, яка лягла в центр сюжету першої з повістей пенталогії Богдана Лепкого, відома всім, хто хоч трохи цікавився історією України. Заборонене кохання – очікуємо від автора розгортання цього сюжету. Втім очікування ці не справджуються. 
30.10.21 | | Україна
На згарищах
Орест Авдикович
В річницю смерті Ореста Авдиковича, непересічного галицького письменника – на згадку – його оповідання 1914 року
29.10.21 | | Минуле
Екзопланета за межами Чумацького Шляху
Астрономам, можливо, вперше вдалося виявити планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях.
29.10.21 | | Наука
Партитури почерком корифея
Андрій Юркевич
Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити  мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.
29.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.