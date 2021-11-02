В Україні вдруге за час пандемії зафіксували 700 смертей від ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 19 455 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили на Одещині (1908), в Києві (1738), у Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) і Львівській (1104) областях.
За добу в Україні шпиталізували 3188 осіб. Як заявив напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, статистика шпиталізацій вийшла на плато.
Динаміка шпиталізацій (середнє за сім діб)
За вчора в Україні зареєстрували 700 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це вдруге за час пандемії в Україні фіксують сім сотень летальних випадків (рекорд – 734 померлих, 25 жовтня).
Найбільше померлих за добу зареєстрували в Києві – 60, на Полтавщині – 57, на Львівщині – 56.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 955 693 особи.
Померло 68 727 людей.
02.11.2021