Таліби обстріляли місця, де колись стояли статуї Будди в Афганістані.

Самі статуї таліби знищили ще під час першого перебування при владі на початку 2000-х років

 

 

Через 20 років бойовики руху «Талібан» знову обстріляли місце розташування статуй Будди в Афганістані. Як повідомило в понеділок, першого листопада, видання Indiatimes з покликом на поширений в Інтернеті відеозапис, таліби відкрили вогонь по нішах в афганському Баміані, де колись стояли велетенські статуї Будди.

 

Хоча місяць тому лідери руху «Талібан» висловили обіцянки, що збережуть у недоторканності ніші, де розташовувалися статуї Будди. Самі статуї таліби розстріляли з гармат ще 2001 року.

 

Статуї Будди висотою 53 і 35 м були видовбані ще в VI столітті нашої ери в скелястому пагорбі поблизу долини Баміан у центральній частині Афганістану.

 

Знищення статуй відбулося за указом лідера талібів мулли Мохаммеда Омара від 26 лютого 2001 року.  «Бог єдиний, а ці статуї поставлені для поклоніння, що є помилкою. Вони мають бути зруйновані, щоб не бути об'єктом культу ні зараз, ні у майбутньому», – заявив мулла Омар.

 

Статуї були знищені у декілька етапів протягом декількох тижнів, починаючи з другого березня 2001 року. Спочатку статуї були обстріляні за допомогою артилерії. Це завдало поважної шкоди, але не зруйнувало їх. Пізніше таліби розмістили протитанкові міни на дні ніші так, що коли б уламки скель впали від артилерійського вогню, статуї одержали б додаткові руйнування від вибухів. Зрештою, таліби заклали вибухівку в отвори у статуях. Та коли й після вибухів не вдалося повністю знищити одного з Будд, то рештки статуй була обстріляні ракетами.

 

Уряди багатьох країн і організація UNESCO різко засудили варварські дії талібів.

 

Нещодавно представники керівництва «Талібану» запевнили світову громадськість, що дбатимуть про збереження спорожнілих ніш, щоб залучати туристів до країни. Утім слова свого вони так і не дотримали.

01.11.2021

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