ФСБ відмовилася розcекречувати протоколи трійок НКВС.

Російське силове відомство обґрунтувало своє рішення небажанням розпалювати ненависть в суспільстві.

Управління ФСБ у кількох російських реґіонах відмовляються розкривати протоколи засідань спеціальних трійок НКВС, у яких містяться відомості про жертви репресій. Про це газета «Коммерсантъ» повідомляє у матеріалі, опублікованому в понеділок, першого листопада.

За даними видання, йдеться, зокрема, про управління в Іванівській та Тульській областях. Так, дослідник Сергій Прудовський подав позови щодо дій УФСБ згаданих реґіонах з вимогою розсекретити протоколи НКВС періоду 1937-1938 років, які в них зберігаються, і надати до них доступ. При цьому на засіданні суду в Іваново, яке розпочалося 28 жовтня, представник обласного УФСБ пояснив, що експертна комісія служби у процесі розсекречення документів визнала, що в них міститься інформація, поширення якої може «спричинити розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті чи ворожнечі» ( пункт 6 статті 10 ФЗ №149 «Про інформацію»). У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про обмеження доступу до цих документів.

Як повідомив виданню правник Міжнародного товариства «Меморіал» Арсеній Левінсон, схожої позиції дотримується і тульське УФСБ. За його словами, така позиція суперечить чинному в Росії закону про реабілітацію жертв репресій та указу президента про створення єдиної бази репресованих. «У комісії ФСБ немає функції з оцінки матеріалів на розпалювання ненависті... Проте експертна комісія з розсекречення вирішила, що навіть доступ дослідників до ознайомлення з цими документами – навіть не до копіювання – загрожує безпеці Росії», – підкреслив Левінсон.

Особлива трійка НКВС — орган позасудового винесення вироків у СРСР, що функціонував зі серпня 1937 до листопада 1938 року, під час Великого терору. Трійки формувалися зазвичай на рівні області. Складалися з начальника підрозділу НКВС, секретаря обкому партії та прокурора.