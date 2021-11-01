ФСБ відмовилася розcекречувати протоколи трійок НКВС.

Російське силове відомство обґрунтувало своє рішення небажанням розпалювати ненависть в суспільстві.

 

 

Управління ФСБ у кількох російських реґіонах відмовляються розкривати протоколи засідань спеціальних трійок НКВС, у яких містяться відомості про жертви репресій. Про це газета «Коммерсантъ» повідомляє у матеріалі, опублікованому в понеділок, першого листопада.

 

За даними видання, йдеться, зокрема, про управління в Іванівській та Тульській областях. Так, дослідник Сергій Прудовський подав позови щодо дій УФСБ згаданих реґіонах з вимогою розсекретити протоколи НКВС періоду 1937-1938 років, які в них зберігаються, і надати до них доступ. При цьому на засіданні суду в Іваново, яке розпочалося 28 жовтня, представник обласного УФСБ пояснив, що експертна комісія служби у процесі розсекречення документів визнала, що в них міститься інформація, поширення якої може «спричинити розпалювання національної, расової чи релігійної ненависті чи ворожнечі» ( пункт 6 статті 10 ФЗ №149 «Про інформацію»). У зв'язку з цим і було ухвалено рішення про обмеження доступу до цих документів.

 

Як повідомив виданню правник Міжнародного товариства «Меморіал» Арсеній Левінсон, схожої позиції дотримується і тульське УФСБ. За його словами, така позиція суперечить чинному в Росії закону про реабілітацію жертв репресій та указу президента про створення єдиної бази репресованих. «У комісії ФСБ немає функції з оцінки матеріалів на розпалювання ненависті... Проте експертна комісія з розсекречення вирішила, що навіть доступ дослідників до ознайомлення з цими документами – навіть не до копіювання – загрожує безпеці Росії», – підкреслив Левінсон.

 

Особлива трійка НКВС — орган позасудового винесення вироків у СРСР, що функціонував зі серпня 1937 до листопада 1938 року, під час Великого терору. Трійки формувалися зазвичай на рівні області. Складалися з начальника підрозділу НКВС, секретаря обкому партії та прокурора.

01.11.2021

До теми

Поширити
Збруч
Як ми вибираємо маршрут?
Наш мозок надає перевагу не найкоротшому шляху, а дорогам, що мінімально відхиляються від пункту призначення.
01.11.21 | | Наука
Пряма трансляція опери Мирослава Скорика «Мойсей»
31 жовтня 2021 року на сцені Львівської національної опери звучатиме опера «Мойсей» Мирослава Скорика – ювілейна вистава до 20-річчя прем’єри опери. На жаль, через локдаун вистава відбудеться у залі без глядачів, однак її транслюватимуть наживо на Facebook та YоuTube каналі театру
30.10.21 | | Штука
З фрески Джотто
Василь МАХНО
Не певен, що знайдеться хто-небудь, хто б з цілковитою упевненістю зміг сказати, що ніколи його сумління не підточувала спокуса зради чи відступництва
30.10.21 | | Дискурси
“Мотря”: обов’язок проти почуттів
Олеся Ісаюк
Історія, яка лягла в центр сюжету першої з повістей пенталогії Богдана Лепкого, відома всім, хто хоч трохи цікавився історією України. Заборонене кохання – очікуємо від автора розгортання цього сюжету. Втім очікування ці не справджуються. 
30.10.21 | | Україна
На згарищах
Орест Авдикович
В річницю смерті Ореста Авдиковича, непересічного галицького письменника – на згадку – його оповідання 1914 року
29.10.21 | | Минуле
Екзопланета за межами Чумацького Шляху
Астрономам, можливо, вперше вдалося виявити планету за межами нашої галактики Чумацький Шлях.
29.10.21 | | Наука
Партитури почерком корифея
Андрій Юркевич
Диригент – професія, яка примушує розвиватися все життя. Але найважливіше – руки, це пів професії! Якщо руки поставлені правильно, то можна не витрачати часу на слова, а пояснити  мануально. Чим я і досі користуюся за кордоном.
29.10.21 | | Штука
Ксенофоб Земмур – нова зірка французької політики
Максим МУЛЯР
У квітні 2022 року у Франції відбудуться президентські вибори. Найімовірніше з президентом Макроном у другий тур вийде шанувальник Путіна Ерік Земмур, за популярністю він уже обійшов Марін Ле Пен.
29.10.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.