Львівщина повернулася на третє місце за кількістю активних носіїв ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусної хвороби. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.

 

За кількістю активних захворювань на ковід лідирують Одещина (40,3 тис.), Харківщина (33 тис.), Львівщина (31,5 тис.), Дніпропетровщина (31,4 тис.).

 

Учора в Україні шпиталізували 3828 осіб із підозрою на коронавірусну хворобу.

 

За день зафіксували 298 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 936 238 осіб.

 

Померло 68 027 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

01.11.2021

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