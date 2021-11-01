Львівщина повернулася на третє місце за кількістю активних носіїв ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 13 936 нових випадків коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895) і Дніпропетровській (867) областях.
За кількістю активних захворювань на ковід лідирують Одещина (40,3 тис.), Харківщина (33 тис.), Львівщина (31,5 тис.), Дніпропетровщина (31,4 тис.).
Учора в Україні шпиталізували 3828 осіб із підозрою на коронавірусну хворобу.
За день зафіксували 298 летальних випадків, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 936 238 осіб.
Померло 68 027 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
01.11.2021