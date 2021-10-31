Відійшов у засвіти Володимир Рутківський.

Після виснажливої хвороби на 85 році життя помер письменник Володимир Рутківський, автор десятка пригодницьких повістей для дітей і підлітків.

Про це повідомила дослідниця творчості Володимира Рутківського Наталя Марченко на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Григорович мешкав в Одесі й до останніх днів життя писав твори для дітей та опікувався долею Корнейчуковської премії, пишуть на інтернет-сайті "Читомо". Мріяв українізувати дитячих письменників Одеси й сумлінно з цим працював.

Володимир Рутківський Народився 18 квітня 1937 року на Черкащині. Навчався в Одеському політехнічному інституті. Друкуватися почав 1959 року. Працював на Одеському суперфосфатному заводі, потім подався в журналістику. Закінчив Вищі літературні курси при Літературному інституті ім. Максима Горького.

У літературі дебютував як поет (у доробку Володимира Рутківського сім поетичних збірок). Утім письменницьку славу й любов читачів принесли твори для дітей та юнацтва – повісті "Аннушка" (українське видання – "Ганнуся", 2012), "Гості на мітлі", "Бухтик з тихого затону", "Канікули у Воронівці", "Намети над річкою", "Слуга баби-Яги"; повість-легенда "Сторожова застава" (нагадаємо, на початку 2021 року у вільному доступі з’явився фільм "Сторожова застава", знятий за повістю Рутківського), книга нарисів "Земля майстрів", п’єса-казка "Прибульці", книга про німецьку окупацію під час Другої світової війни "Потерчата".

Довгий час твори Володимира Рутківського були недоступні українському читачеві. За радянських часів письменника не раз звинувачували в українському націоналізмі; в Україні відмовлялися видавати його твори, проте перекладені російською приймали до друку у видавництвах Москви. В Україні Рутківський став відомий уже за незалежності. Визнання читачів йому принесла пригодницька трилогія про джур козака Швайки, що побачила світ у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" впродовж 2007–2010 років. Саме за неї письменник у 2012 році отримав Шевченківську премію.

Лауреат численних літературних нагород, у тому числі премій імені Лесі Українки, Миколи Трублаїні, Віктора Близнеця, рейтингу "ЛітАкцент року 2009" (за другу книжку з трилогії "Джури-характерники"), літературної премії "Книга року BBC 2011" (за історичну дилогію "Сині води"), а також Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012). На відсотки від грошової частини Шевченківської премії заснував приватну нагороду в царині дитячої літератури "Джури".

2018 року Рутківського за книжку "Гості на мітлі" ("ВСЛ") включили до Почесних списків Андерсена.