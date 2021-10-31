На саміті G20 затверджено нижню межу податку на прибуток великих корпорацій.

Експерти вже встигли назвати це «історичною угодою».

Лідери двадцяти найбільших економік світу схвалили міжнародну угоду, згідно з якою прибуток великого бізнесу оподатковуватиметься на рівні не меншому за 15 відсотків. Таким чином країни G20 намагаються домогтися, щоби транснаціональні компанії платили більше податків, а не уникали їх, декларуючи прибуток в офшорах. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Пакт про мінімальний 15-відсотковий податок був узгоджений усіма лідерами, які брали участь у саміті G20 у Римі. Глави двох держав – Росії та Китаю, Володимир Путін та Сі Цзіньпін – брали участь у саміті через відеозв'язок. Очікується, що податкова новація, спочатку запропонована Сполученими Штатами, набуде чинності до 2023 року.

Міністерка фінансів США Дженет Єллен (Janet Yellen) сказала, що ця угода стане «історичною для світової економіки». «Угода стала критичним моментом для світової економіки і дозволить покласти край згубній практиці, коли міжнародні корпорації доводять свої податки до мінімуму», – зазначила керівниця американського фінансового відомства. На її переконання, внаслідок угоди американські підприємства та пересічні працівники загалом виграють, хоч американським мегакомпаніям і доведеться платити більше податків.

Саміт G20 передує довгоочікуваному кліматичному саміту COP26 у Ґлазго, який розпочинається в понеділок, першого листопада. Те, що відбувається на G20, може знайти продовження і на COP26, де країни мають обговорити їхні зобов'язання щодо боротьби зі зміною клімату. Також на саміті «двадцятки» обговорюються питання боротьби з пандемією коронавірусу.