Статистика добових захворювань втретє за тиждень перевищила 26-тисячний поріг.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 26 198 нових випадків коронавірусної хвороби – це другий за значенням показник за весь час пандемії. Статистика добових захворювань на COVID-19 цього тижня вже втретє перевищує 26-тисячний поріг.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973) і Львівській (1880) областях.

За вчора шпиталізували 5305 осіб.

Упродовж доби зафіксували 541 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 904 872 особи.

Померло 67 393 людей.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)