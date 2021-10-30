Статистика добових захворювань втретє за тиждень перевищила 26-тисячний поріг.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 26 198 нових випадків коронавірусної хвороби – це другий за значенням показник за весь час пандемії. Статистика добових захворювань на COVID-19 цього тижня вже втретє перевищує 26-тисячний поріг. 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я України.

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Дніпропетровській (2280), Одеській (1973) і Львівській (1880) областях.

 

За вчора шпиталізували 5305 осіб.

 

Упродовж доби зафіксували 541 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 904 872 особи.

 

Померло 67 393 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб) 

 

30.10.2021

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