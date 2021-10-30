«Газпром» пішов на комерційні збитки, аби створити газову кризу в Європі.

Про це заявив російський енергетичний експерт Крутіхін в інтерв’ю німецькому виданню.

Нещодавно російський президент Володимир Путін дав команду концерну «Газпром» напомповувати газ у сховища, які розташовані на території Європи й досі залишалися майже пустими. Через це біржова ціна на газ у Європі в п'ятницю, 29 жовтня, знизилася до позначки нижче 800 доларів за тисячу кубометрів палива, тобто досягла мінімуму з 17 вересня. В інтерв’ю німецькому видання TAZ російський економічний аналітик, фахівець з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін закликав не сприймати це як дружній жест Путіна щодо Європи.

«Це демонстрація того, що “Газпромом” керує Путін. Як і останні тижні, місяці та роки, він використовує “Газпром” як політичний інструмент. Утім концернові вже не вдасться зализати рани, тобто компенсувати збитки, яких він нещодавно зазнав», – запевняє експерт.

За словами Крутіхіна «Газпром» – це не зовсім комерційна організація, оскільки «все, що він робив у цей період кризи і що продовжує робити, – це не комерційні справи, а справи, продиктовані політичними міркуваннями. І оскільки це політика, то прямі вказівки ​​"Газпром" отримує, природно, з Кремля».

Михайло Крутіхін наводить свіжий приклад: «Зазвичай “Газпром” поставляв приблизно на 20 відсотків більше газу, ніж було домовлено в довгострокових контрактах. Тому що його газ добре продався на спотовому ринку, де купують газ напряму. Однак раптово й несподівано він оголосив, що припиняє торгівлю на спотовому ринку в четвертому кварталі цього року та протягом наступного року. Хоча зараз ціни дуже високі. Він упускає прибутковий бізнес. Навмисне».

Експерт впевнений, що таким чином Кремль хотів залякати Європу, створити там хаос. «І паніка в Європі дійсно була великою. Це, безумовно, підживлювалося самим “Газпромом”. І безпосередньо Путіним, який навіть цитує щось з російських народних казок на кшталт «мерзни, мерзни, вовчий хвіст», мабуть, хоче показати, що Росія озброєна на всі випадки життя. Те, що говорить і робить “Газпром”, впливає на ціни на ф’ючерси, які завжди чутливі. Це також впливає на спекуляцію на фінансових ринках, де торгуються ці ф’ючерси», – розповів Крутіхін.

На переконання аналітика всі маніпуляції Кремля й «Газпрому» були спрямовані на досягнення головної мети – змусити Євроунію якнайшвидше запустити «Північний потік-2». «Розрахунок Кремля полягає в тому, що якщо європейці хочуть, аби росіяни поступилися, то європейці повинні поступитися першими й прискорити сертифікацію газогону через Балтійське море. Це шантаж. Таким чином, Росія використовує “Газпром” як політичний інструмент», – пояснив Крутіхін.

Він нагадав, що «Газпром» вдається до таких витівок не вперше. От, наприклад взимку 2014/2015 років російський концерн скоротив поставки газу до Європи на 50 відсотків через те, що європейці почали поставляти газ до Україну. «Кремлю це, звісно, ​​не сподобалося. У цій політичній грі “Газпром” втратив чотири з половиною мільярди євро. Політика завжди дорого йому коштувала», – зазначив Михайло Крутіхін.