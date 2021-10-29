СБУ викрила антиукраїнське угруповання біля Києва, що закликало до захоплення влади.

 

Служба безпеки України заявила про нейтралізацію антиукраїнського угрупування "активістів" у Київській області, які проводили мітинги і закликали до захоплення державної влади в Україні.

 

 

Згідно з повідомленням СБУ, для маскування протиправної діяльності зловмисники називали себе активістами громадського руху. Під прикриттям участі у масових заходах вони поширювали злочинні заклики і провокували заворушення.

 

Встановлено, що до складу групи входило декілька мешканців Києва та Київської області. Зловмисники займалися розхитуванням обстановки в регіоні через розповсюдження закликів до насильницької зміни конституційного ладу в Україні, повідомляє СБУ.

 

Свої "гасла" поширювали серед учасників масових зібрань та інших громадських заходів на території столиці, у тому числі поблизу органів державної влади.

 

Під час слідчих дій за місцями проживання організаторів групи правоохоронці виявили засоби зв’язку, які зловмисники використовували для координації протиправної діяльності.

 

Вказано, що наразі слідчі органів безпеки повідомили лідеру угруповання про підозру в діях, що спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

 

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

 

29.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Часи, коли закон був понад усе
Ілько ЛЕМКО
«Темне Середньовіччя» багато чому може повчити нашу сучасну корумповану судову систему, яка лише декларативно обіцяє, що «бандити сидітимуть у тюрмах»
28.10.21 | | Минуле
Меч хрестоносця на морському дні
Поряд з ізраїльським узбережжям пірнальник виявив зброю, якій 900 років.
28.10.21 | | Наука
Відкриття музики Томаса де Гартмана
©Аделіна Єфіменко
Томас де Гартман був близьким другом художника Василя Кандинського у Мюнхені. Митці разом експериментували і творили дивовижні, радикальні для свого часу перформанси. Завданням диригента Теодора Кухара на фестивалі Львові стало виконання творів композитора та їх записи на компакт-диски.
28.10.21 | | Штука
За що карали греко-католицьких священиків Мостищини у 1930-х
Мар'ян ХОМЯК
«Легковаження для Польської держави», «висліди агітації ОУН» та інші провини греко-католицьких священиків Мостищини
27.10.21 | | Минуле
Вони не хочуть дивитися (у дзеркало)
Олександр Ірванець
Вони відводять очі від дзеркала, де бачать своє відображення не таким, як би хотілося, а таким, яким є насправді. Їм це муляє. Але вони терплять
26.10.21 | | Дискурси
Обрані вибирати
Володимир СЕМКІВ
Великим челенджем для нашого суспільства є плекання солідарного мислення, донесення до якомога ширшої кількості людей, що все залежить від спільного погляду.
26.10.21 | | Україна
Слово
Юліта Гнатчак-Магунь
Вкрай рідко у нас буде можливість спростувати брехню – оскільки в нашій цивілізації є згода на неправдивий, фальшивий запис, то як може захистити себе одне звичайне слово?
26.10.21 | | Минуле
З дуже стриманим оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи. 
25.10.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.