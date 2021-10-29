Франція приєдналася до німецької стурбованості з приводу "Байрактарів".

Міністерство закордонних справ Франції висловили стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та оголошенням про застосування Збройними силами України ударного безпілотника "Байрактар".

Про це на брифінгу заявив представник МЗС Франції, повідомляє "Європейська правда".

"Ми стурбовані посиленням інтенсивності бойових дій на сході України, зокрема дедалі частішим застосуванням важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, а також оголошенням штабу української армії про використання озброєного безпілотника типу "Байрактар", – сказав представник МЗС Франції.

Він наголосив, що ці події суперечать заходам з консолідації режиму припинення вогню, які набули чинності 27 липня 2020 року.

"Франція разом з Німеччиною продовжує свої зусилля в рамках "Нормандського формату" з метою повного виконання "мінських домовленостей", які є єдиною затвердженою основою для довготривалого вирішення конфлікту на Донбасі. Ми закликаємо сторони до стриманості та деескалації", – заявили у МЗС Франції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив: Україна не порушувала "мінських домовленостей" при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar.

"Перше, Україна нічого не порушувала. Друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що партнери України мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена "мінськими домовленостями", була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

"Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Ми спілкуємося з німецькими колегами, не маємо сумнівів, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання, але будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді, вони є об’єктивними і дозволяють цільовий аудиторії правильно сприйняти ситуацію", – додав міністр.