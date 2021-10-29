В Україні новий рекорд захворювань на ковід – майже 27 тисяч недужих.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 26 870 нових випадків коронавірусної хвороби – що є новим максимумом пандемії. Днем раніше в Україні зафіксували 26 071 захворювання.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській (2164), Одеській (2156), Львівській (1702) областях і в Києві (1616).

 

Учора шпиталізували 5463 людини.

 

За добу зафіксували 648 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

В Україні за весь час пандемії захворіло 2 878 674 особи.

 

Померло 66 852 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

29.10.2021

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