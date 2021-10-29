Компанія Facebook змінила свою назву на Meta.

Назва її головної соціальної мережі при цьому залишається незмінною.

Компанія Facebook провела ребрендинг і вирішила змінити свою назву. При цьому нова назва дивним чином збіглася з ім’ям старої української пошукової системи – Meta.

Про ребрендинг компанії повідомив її засновник Марк Цукерберґ на презентації у четвер, 28 жовтня. За його словами, компанія називатиметься Meta, «починаючи від сьогодні».

При цьому Марк Цукерберґ зразу ж запевнив, що соціальна мережа Facebook збереже свою стару назву. Інші програми компанії – Instagram, Messenger, WhatsApp – також називатимуться так, як і раніше. Нова ж назва компанії, за словами Цукерберґа, пов’язана зі словом «метавсесвіт».

«Сьогодні нас сприймають як компанію у соціальних мережах. Але в нашій ДНК ми – компанія, що створює технології, які пов'язують людей. Зараз наш бренд настільки тісно пов'язаний з одним продуктом, що не може відображати все, що ми робимо сьогодні, не кажучи вже про майбутнє. Я сподіваюся, що згодом нас бачитимуть як компанію-метавсесвіт, і я хочу пов'язати нашу роботу та ідентичність із цією метою. Визначальною рисою метавсесвіту буде відчуття присутності – начебто ви перебуваєте поряд з іншою людиною або в іншому місці. Відчувати присутність іншої людини – це найвища мрія соціальних технологій», – процитував слова Цукерберґа телеканал CNN.

Окрім соціальних мереж, Марк Цукерберґ володіє також виробництвом пристроїв віртуальної реальності Oculus. На даний момент компанія тестує додаток віртуальної реальності для віддаленої роботи, який дозволить користувачам за допомогою спеціальної гарнітури бути присутніми на нарадах у вигляді своїх аватарів.

Як вважають експерти, ребрендинг може стати частиною спроби змінити репутацію Facebook і перегорнути сторінку після низки іміджевих скандалів компанії.