Росія може припинити роботу з музеями Нідерландів через те, що їй не дали вкрасти золото скіфів.

 

Міністерство закордонних справ Росії висловило жаль через те, що Нідерланди вирішили видати Україні, а не окупаційній адміністрації Криму, експонати з виставки про "скіфське золото". Виставка експонується у Голландії ще з-перед анексії Криму. 

 

 

Про це йдеться у заяві представника МЗС Росії Марини Захарової, опублікованій на офіційному сайті відомства.

 

"До останку сподівалися, що хоча б сфера культури залишиться поза політикою. Однак із участю України у суперечці в якості третьої сторони і музейні обміни стали ареною політичного протистояння. Керуючись лише політичними мотивами, голландські судді повністю проіґнорували той незаперечний факт, що "скіфське золото" є культурно-історичним набутком народів Кримського півострова, на котрому були виявлені ці артефакти, і котрий вони ніколи не полишали", – заявила речниця МЗС Росії.

 

Захарова гадає, що вердикт Апеляційного суду Амстердама створює "вкрай небезпечний прецедент, котрий підриває довір'я між музейними спільнотами різних країн і ставить під питання подальші перспективи міжмузейної співпраці, у тому числі між Росією та Нідерландами".

 

Нагадаємо, цього тижня Апеляційний суд Амстердама постановив передати Україні "скіфське золото" – експонати з кримського музею, котрі поїхали на виставку "Крим. Золотий острів у Чорному морі" у Нідерланди ще до окупації півострова Росією.

 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення Апеляційного суду в Амстердамі повертає в Україну частину її національного коду. "Це велика перемога. Ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячі років нашої історії", – прокоментував Кулеба.

 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду в Амстердамі – добрий сигнал на шляху до повернення Криму. "Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим", – підкреслив Зеленський.

 

28.10.2021

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