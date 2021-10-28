Учора в Україні щепили рекордну кількість людей – 292 тисячі.

 

Упродовж минулої доби в Україні щепили 291 985 українців – рекордну кількість за весь час вакцинальної кампанії.

 

 

Про це повідомило у четвер Міністерство охорони здоров'я України.

 

Майже три чверті серед усіх вакцинованих – люди, котрі прийняли першу дозу (212 684). Натомість 19 301 особа завершила імунізацію.

 

Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 576 177 людей. Отримали одну дозу – 9 576 175 осіб. Повністю імунізовані після отримання двох доз – 7 217 383 людини (двоє отримали одну дозу за кордоном).

 

Загалом проведено 16 793 558 щеплень.

 

Станом на жовтень серед перших доз переважає Pfizer-BioNTech – 41,4%. Далі Sinovac (Coronavac) – 29%, AstraZeneca – 17,9%, Moderna – 11,5%, Johnson & Johnson – 0,2%. 

 

94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані, наголосили у МОЗ.

 

28.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Меч хрестоносця на морському дні
Поряд з ізраїльським узбережжям пірнальник виявив зброю, якій 900 років.
28.10.21 | | Наука
Слово
Юліта Гнатчак-Магунь
Вкрай рідко у нас буде можливість спростувати брехню – оскільки в нашій цивілізації є згода на неправдивий, фальшивий запис, то як може захистити себе одне звичайне слово?
26.10.21 | | Минуле
З дуже стриманим оптимізмом
Юрко ТИМЧУК
Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи. 
25.10.21 | | Україна
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21 | | Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21 | | Наука
Право і претензія
Станіслав Комарек
Держава стала централізованим дистриб’ютором допомоги. В очах підопічних це вже не акт милосердя, а «законне право», без усвідомлення, що в «комплекті» є ще й обов’язок.
23.10.21 | | Дискурси
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21 | | Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21 | | Штука

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.