Учора в Україні щепили рекордну кількість людей – 292 тисячі.

Упродовж минулої доби в Україні щепили 291 985 українців – рекордну кількість за весь час вакцинальної кампанії.
Про це повідомило у четвер Міністерство охорони здоров'я України.
Майже три чверті серед усіх вакцинованих – люди, котрі прийняли першу дозу (212 684). Натомість 19 301 особа завершила імунізацію.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 9 576 177 людей. Отримали одну дозу – 9 576 175 осіб. Повністю імунізовані після отримання двох доз – 7 217 383 людини (двоє отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 16 793 558 щеплень.
Станом на жовтень серед перших доз переважає Pfizer-BioNTech – 41,4%. Далі Sinovac (Coronavac) – 29%, AstraZeneca – 17,9%, Moderna – 11,5%, Johnson & Johnson – 0,2%.
94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані, наголосили у МОЗ.
28.10.2021