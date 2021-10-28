Статистика добових випадків ковіду перетнула 26-тисячний поріг уперше за час пандемії.

Минулої доби в Україні зафіксували новий рекорд у статистиці захворювань на COVID-19 – за вчора виявили 26 071 захворювання на коронавірусну хворобу, що на 10% більше, ніж дотеперішній максимум (22 жовтня виявили 23 585 захворювань).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Одеській (2296), Дніпропетровській (2113), Житомирській (1668), Харківській (1517), Львівській (1506) областях і в Києві (1451).

Учора шпиталізували 5366 осіб.

За добу зареєстрували 576 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

За весь час пандемії в Україні виявили 2 851 804 захворювання.

Померло 66 204 людей.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)