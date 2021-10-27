У Львові запровадили дистанційне навчання для усіх школярів.

Сьогодні, 27 жовтня, Державна комісія з ТЕБ і НС ухвалила рішення про переведення від суботи, 30 жовтня, семи областей України у «червону» зону карантину через перевищення контрольних показників щодо поширення епідемії Covid-19. У числі «карантинних» областей – Івано-Франківщина та Львівщина. У зв’язку з цим у Львові з 1 до 14 листопада запровадили дистанційне навчання у школах, а в Івано-Франківську – для учнів 5–11 класів.

Напередодні, 26 жовтня, реагуючи на ріст захворюваності на Covid-19, зокрема серед дітей, на засіданні міської комісії з питань ТЕБ і НС вирішили, що з понеділка, 1 листопада, школярі і 1–4, і 5–11 класів перейдуть на дистанційне навчання – наразі до 14 листопада, далі це рішення мають переглянути. Виняток зробили для дитсадків, які мають працювати.

«Комісія прийняла однозначне чітке рішення, що з понеділка всі школярі переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа і старші класи. Очно тільки будуть працювати наші садочки», – повідомив міський голова Андрій Садовий.

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко повідомив, що у Львові на коронавірус зараз хворіє близько 200 дітей.

Тимчасом в Івано-Франківську «молодшу» школу на дистанційне навчання відправляти з понеділка не планують, мотивуючи це тим, що в усіх освітніх закладах вакциновано понад 80% працівників.

«В принципі, ми маємо автономію, і кожна школа з батьківською громадою зможе вирішувати цю проблему. Однозначно 1–4 класи будуть вчитися у звичному режимі. 5–11 класи у більшості шкіл, бо лише дві школи мають 100% вакцинованих працівників, будуть працювати у дистанційному режимі», – повідомив міський голова Руслан Марцінків на брифінгу.

Зазначимо, «червоний» рівень епіднебезпеки на Львівщині та Івано-Франківщині встановили через перевищення відповідних показників, якими Міністерство охорони здоров’я регулює карантинне зонування. Це, зокрема, завантаженість ліжок із киснем більш ніж на 65%, кількість позитивних ПЛР-тестів – більше 300 тестів на 100 тисяч населення та кількість госпіталізацій на 100 тисяч населення, що перевищує 60, а рівень зростання загальної кількості госпіталізованих із підтвердженим діагнозом на Covid-19 перевищує 50%. Ці показники і стали причиною для оголошення локдауну на території двох галицьких областей.

Відповідно до постанови Кабміну, у «червоній» зоні епідемічної небезпеки забороняється:

– перебування на територіях загального користування без засобів індивідуального захисту;

– робота закладів громадського харчування, окрім адресного доставлення і замовлень на винос;

– робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів;

– робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів ліцеїв і гімназій;

– робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

– проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних змагань і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

– робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеознімання;

– робота підвісних канатних доріг.

Звертаємо увагу, що лікарні мають припинити планові госпіталізації, однак невідкладну допомогу надаватимуть пацієнтам із ускладненнями під час вагітності та пологів, вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам із онкологічними та пульмонологічними захворюваннями і паліативним хворим.

У «червоній» зоні карантину можуть працювати дитсадки та початкові класи шкіл, ліцеїв та гімназій, якщо вакциновано понад 80% колективу.

При цьому всі обмеження «червоної» зони, згідно з постановою Кабміну, не діятимуть, якщо 100% персоналу та відвідувачів ресторанів, кафе, ТРЦ, ринків, а також організаторів і учасників заходу мають щеплення від коронавірусу і можуть це підтвердити сертифікатом у додатку «Дія» або негативним ПЛР чи антиген-тестом.

Слід зазначити, що у «червоній» зоні дозволена робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та продовольчих магазинів.

Дотримання карантинних обмежень перевіряє поліція та спеціальні групи, до яких входять представники поліції, Держпродспоживслужби, райадміністрацій. За порушення карантину в Україні передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 17 до 34 тисяч гривень.