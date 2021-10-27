Минулої доби в Україні виявили 22,5 тис. випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 22 574 випадки коронавірусної хвороби.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.
Найбільшу кількість захворювань виявили у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і в Києві (1416).
Учора в Україні шпиталізували 5925 осіб.
За добу зафіксували 692 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.
В Україні за весь час пандемії захворіло 2 825 733 особи.
Померло 65 628 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
27.10.2021