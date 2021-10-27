Минулої доби в Україні виявили 22,5 тис. випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 22 574 випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і в Києві (1416).

 

Учора в Україні шпиталізували 5925 осіб.

 

За добу зафіксували 692 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

В Україні за весь час пандемії захворіло 2 825 733 особи.

 

Померло 65 628 людей.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

27.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Метеорит знищив біблійний Содом?
Вибух, подібний на той, котрий спричинив Тунгуський метеорит, міг знищити і велике місто бронзової доби в долині Йордану.
25.10.21 | | Наука
Чи достатньо ефективні китайські вакцини?
На китайські вакцини CoronaVac і Sinopharm припадає майже половина усіх доз у світі. Але чи дають вони достатній захист?
24.10.21 | | Наука
Найідеалістичніший народ у світі
Ілько ЛЕМКО
Люди прагнуть ілюзорного життя, несамовито хочуть легенд, ось звідки взявся наш політичний феномен.
23.10.21 | | Дискурси
Коли можеш бути світом
Юлія Баір
Життя заради життя, не лигаючись зі смертю й не лякаючись її. А якщо й побоюючись – без заперечення. Як заперечиш природу? Як втечеш від персонального смерчу, що змітає тебе зі звичного місця на планеті з комфортом переміщення в засвіти у власній хаті?
23.10.21 | | Штука
У світлі недавньої втрати
Юрій Андрухович
Усі вони – хто здавна, хто, як Місько Барбара, цілком щойно – опинилися вже не тут, і мені бракує можливості викликати їх на скайпі...
22.10.21 | | Дискурси
Чому ми робимо поспішні висновки?
Кармен Санчез, Девід Даннінг
Люди, які швидко переходять до висновків, більше схильні вірити у коспірологію та паранормальні явища, а також надто самовпевнені.
22.10.21 | | Наука
“Олексій Корнієнко”: паноптикум стереотипів чи самопрепарування?
Олеся Ісаюк
Аномально щедрий текст на відверті сліди історичних стереотипів. Варто читати тим, хто займається реплікацією їхнього галицького варіанта
22.10.21 | | Галичина
Нова «холодна війна»
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
Росія заявила про закриття своєї місії при НАТО через вигнання половини працівників, які насправді були шпигунами. Тим часом Альянс затвердив новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії.
22.10.21 | | У світі

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.