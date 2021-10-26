На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу.

На території Рівненської атомної електростанції відбулася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку №3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.

"Радіаційний та протипожежний стан у межах норми", – наголосили у ДСНС. Станція працює у штатному режимі.

Для ліквідації аварії від ДСНС залучили 19 осіб та сім одиниць техніки.