На території Рівненської АЕС відбулася розгерметизація водневого трубопроводу.

На території Рівненської атомної електростанції відбулася розгерметизація водневого трубопроводу та спалах водню без подальшого горіння.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
"26 жовтня о 15:03 у м. Вараш на території Рівненської АЕС на відкритій території біля блоку №3 (перебуває на планово-попереджувальному ремонті) сталася розгерметизація водневого трубопроводу (діам. 50 мм) та спалах водню без подальшого горіння", – йдеться у повідомленні на сайті відомства.
Персонал станції перекрив трубопровід. Жертв та постраждалих немає.
"Радіаційний та протипожежний стан у межах норми", – наголосили у ДСНС. Станція працює у штатному режимі.
Для ліквідації аварії від ДСНС залучили 19 осіб та сім одиниць техніки.
26.10.2021