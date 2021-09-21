Ляшко: 99,2% летальних випадків від ковіду припадає на невакцинованих.

 

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив про те, що 99% летальних випадків ковіду серед пацієнтів в українських шпиталях припадає на невакцинованих.

 

 

Про це Ляшко заявив в етері телеканалу ICTV у понеділок увечері.

 

"Сьогодні COVID-19 – це пандемія невакцинованих людей. Ми зробили аналіз, що відбувається в Україні з 15 червня по 15 вересня: 92% госпіталізованих з ковідом до наших лікарень – це невакциновані люди проти коронавірусної хвороби, 99,2% летальних випадків – це невакциновані люди, які були госпіталізовані і які втратили своє життя", – заявив Ляшко, згідно з повідомленням "Укрінформу".

 

Віктор Ляшко не відкидає, що в Україні можуть запровадити і обов'язкову вакцинацію. Він наголосив: уряд запроваджуватиме посилені карантинні обмеження – втім частина з них не поширюватиметься на вакцинованих.

 

"Сьогодні вакцинація безкоштовна і добровільна. Питання можливості введення певних категорій професій до складу декретованих також розглядається. Це контингент, який може приходити на роботу після проходження повного курсу вакцинації проти певних інфекційних хвороб. Такі варіанти розглядають, але ми взяли досвід ЄС і США: коли вводять обмеження, але вони не працюють для вакцинованих", – додав керівник МОЗ.

 

Ляшко закликав українців вакцинуватися.

 

"На залишках у нас є близько 11 мільйонів доз вакцин. Сьогодні можна просто зробити свою соціальну місію – прийти зробити щеплення і запобігти введенню додаткових жорсткіших карантинних обмежень, які можуть бути використані, застосовані в Україні в разі, якщо будуть перевищені певні індикатори", – наголосив міністр.

 

Віктор Ляшко також повідомив, що Кабінет Міністрів розглядає законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу, котрий має криміналізувати підробку "ковідних" сертифікатів.

 

"Користуючись нагодою, ще хотів би звернутися до тих, хто надумав купувати будь-яку довідку – чи це ПЛР, чи це «ковідний» сертифікат. По-перше – це небезпека для вашого здоров’я, по-друге, ми чітко говоримо: зараз проходять спецоперації Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Служби безпеки України. Якщо хтось із медичних працівників буде залучений в ці схеми, не надійтесь ні на яку підтримку від Міністерства охорони здоров’я. Ми найперші політично і комунікаційно це «підсвітимо»", – заявив Ляшко.

 

"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, бо потім з тими «липовими» довідками люди потрапляють в реанімацію, і ще будуть показувати нам, що це їх вакцинація не захищає", – вважає міністр.

 

"На найближчому засіданні уряду ми розглядаємо проєкт змін до Кримінального кодексу, який передамо до Верховної Ради, де підробка «ковідних» сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", – повідомив Ляшко.

 

21.09.2021

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