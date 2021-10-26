Саудівський принц Мухаммед ібн Салман з російською поміччю готував убивство короля Абдалли.

Для цього він хотів використати отруєний перстень з Росії, принаймні так стверджує колишній саудівський розвідник високого рангу.

 

 

Чинний принц-спадкоємець Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман планував сім років тому вбивство свого вуйка короля Абдалли за допомогою отруєного персня, привезеного з Росії. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS розповів колишній високопосадовець саудівської розвідки Саад аль-Джабрі.

 

Він заявив, що Мухаммед ібн Салман у 2014 році в розмові зі своїм двоюрідним братом Мухаммедом бін Наїфом, який обіймав тоді посаду міністра внутрішніх справ, натякнув про намір позбутися короля Абдалли, щоби звільнити трон для свого батька Салмана. У той період серед членів правлячої династії точилися суперечки через успадкування корони.

 

Відповідаючи на запитання інтерв’юєра, Саад аль-Джабрі розповів: «Він сказав: “Я хочу вбити короля Абдаллу”. Я отримаю перстень з отрутою з Росії. Мені досить просто потиснути йому руку, і з ним буде покінчено. <…> Можливо, він просто хвалився, але ми [в саудівській розвідці] сприйняли це поважно».

 

Саад аль-Джабрі поки що не надав доказів своїх слів. Але розповів, що переглядав відеозапис розмови Мухаммеда бін Салмана та Мухаммеда бін Наїфа. За його словами, оригінал запису існує досі, з нього було зроблено дві копії. Аль-Джабрі запевнив, що знає, де заховані всі три записи.

 

Нагадаємо, що король Абдалла помер 2015 року в 90-літньому віці. Трон перейшов до його зведеного брата Салмана ібн Абдул-Азіза Аль Сауда. 2017 року чинний монарх призначив Мухаммеда ібн Салмана принцом-спадкоємцем. Нині він є фактичним правителем Саудівської Аравії.

26.10.2021

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