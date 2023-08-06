На конференції в Джидді домовлено щодо територіальної цілісності України.

Передбачається, що до кінця року відбудеться зустріч глав держав – учасниць конференції

У Саудівській Аравії в місті Джидді проходить міжнародна конференція щодо мирного врегулювання в Україні. На ній присутні представники з чотирьох десятків країн, у тому числі США, Китаю, Індії, Бразилії, Індонезії, Єгипту, Мексики, Чилі та Замбії. Росію на зустріч не запросили.

Провідним пунктом порядку денного зустрічі є обговорення плану закінчення війни, запропонованого Президентом України Володимиром Зеленським. За підсумками першого дня консультацій, як повідомило італійське видання Corriere della Sera з покликом на свої джерела, учасники перемовин досягли домовленості щодо двох питань. Усі вважають, що «повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якої мирної угоди, а також пріоритетом має бути дотримання принципу верховенства Статуту ООН».

Сторони домовилися створити робочі групи для обговорення плану врегулювання російсько-українського конфлікту, запропонованого Києвом. Цей план складається з десяти пунктів, зокрема він передбачає виведення всіх російських військ з території України в межах 1991 року, а також виплату Росією репарацій.

За даними тих же джерел, було вирішено сформувати робочі групи з ключових питань десяти пунктів формули миру, запропонованих Києвом.

У Джидді також обговорюють можливі терміни проведення зустрічі глав держав. «Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважаються вірогідним», – пише Corriere della Sera.