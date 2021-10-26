Новий максимум пандемії: за добу від ковіду померло 734 людини.

Минулої доби в Україні зафіксували 734 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це цілковитий рекорд за весь час пандемії. Дотеперішній максимум реєстрували 22 жовтня (614 померлих).

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я України.

Упродовж минулої доби в України зафіксували 193 120 нових випадків коронавірусної хвороби. А середній тижневий показник захворювань на COVID-19 перетнув 20-тисячний поріг уперше за час пандемії – у середньому впродовж минулого тижня реєстрували по 20 413 померлих щодоби.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 803 159 осіб.

Померло 64 936 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)