З дуже стриманим оптимізмом

Про те, як закінчується те, що починається добре, вже всі знають, але все ж хочеться вірити в добро, яке закохає зло. Або просто виведе то зло кудись і здасть на аналізи. Огляд подій тижня в Україні.

Соціологія тижня

Новий Голова Верховної Ради — незламний і впевнений, а тому каже: "Єдиний рейтинг, якому довіряю я, — це результати ЦВК за підсумками виборів, усе інше — це наука, соціологія, право на наукову дискусію". Свої роздуми Руслан Стефанчук оприлюднив після того, як ознайомився з соціологією від КМІС (Київський міжнародний інститут соціології), де виявилося, що в "Слуги народу" і Володимира Зеленського щось зле з соціологією. Сказати можна було б "та і пес з ним", коли побачиш

Володимир Зеленський — 24,7% Петро Порошенко — 15,6% Юлія Тимошенко — 12,2% Юрій Бойко — 9,4% Ігор Смєшко — 7,8%

Але важливим нюансом є виникнення на шостому місці семипроцентного Дмитра Разумкова.

А коли спостерегти

"Європейська солідарність" (Петро Порошенко) — 15,7% "Слуга народу" (Олександр Корнієнко) — 15,5% "Батьківщина" (Юлія Тимошенко) — 13,6% "Опозиційна платформа — За життя" (Юрій Бойко) — 13% "Сила і честь" (Ігор Смєшко) — 8,6%

То тут крити можна лише бейсбольною битою або матом.

Кволим виправданням для "слуг" і їхнього лідера може бути Смєшко і його "СіЧ", які постійно потрапляють у якісь рейтинги, але потім губляться у виборчих урнах — проте монобільшості варто задуматися про те, куди то все йде і до чого виведе.

А Володимирові Олександровичу просто подумати і заборонити згадувати Русланові Олексійовичу про існування Центральної виборчої комісії.





Гість тижня

Згадка про те, що Ллойд Остін завітав до України, мала б поміститися у коротенькій фразі "шеф Пентагону приїхав до Києва, і це тішить". Проте у цього візиту був дуже гарний підтекст, який полягав у квадратних, як кулаки в дядька з Алабами (там 68 років тому Ллойд мав щастя народитися), і Бріттані Стюарт, яка десь і колись таки народилася, але про вік жінок казати не пасує.

Перший пояснив для тих, хто геть у поганому настрої стосовно відносин України і США, що Штати вважають Росію агресором, а двері НАТО відчинені для України. Друга нагадала подивитися "Солдат Джейн" і привезла трохи американської військової допомоги, до якої цього разу потрапили ті самі Javelin'и.

На тому тлі про проблеми, які виникнуть незабаром через турецькі забаганки Ердогана, можна говорити буде потім занепокоєним політичними бесідами на кухні — і сильно напружуватися клепкам хлопців із квадратними кулаками з Алабами.





Кадри тижня

Інформацію про прибуття чи відбуття у Кабінеті Міністрів чи у Верховній Раді можна вимовляти так само, як жіночий голос каже про "через триста метрів поверніть на куди-небудь" у Global Positioning System.

Перше кажемо: міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Потім так само кажемо: Верховна Рада України обрала представника фракції «Слуга народу» Олександра Корнієнка першим заступником голови парламенту.

Зрештою включається щось іншої формації, звідки ми взнаємо, що й у Міністерстві оборони будуть зміни. І зміни будуть із Львівщини. А які вони будуть, то ми взнаємо потім. Якщо залишиться час для оптимізму.





Візири тижня

Ніхто ніколи не передбачить те, що мають на увазі ті, хто щось мають на увазі. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький на засіданні парламенту каже, що черга з катафалків до київського крематорію становить близько двох годин. Потім адміністрація ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства "Київський крематорій" виконавчого органу Київради (КМДА): "Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності". Ну і слава Богу.

А потім міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів про своє перебування у лікарні у Львові. "Повірте, я в реанімаціях буваю досить часто. І нещодавно у Львові я також зайшов в реанімацію. Можна критикувати лікарів, які там не справляються, засоби масової інформації, які хотіли роздути скандал. Я приїхав до Львова інкогніто", – сказав міністр.

Запускати в лікарні Радуцького і Ляшка регулярно було б дуже доцільно, бо вони б один одного доповнювали — Гарун аль Рашид з візиром, який його супроводжував, коли лишався час для оптимізму.



