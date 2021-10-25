Невакцинованих держслужбовців почнуть відстороняти 8 листопада.

 

Кабінет Міністрів України доручив керівникам державних органів, керівникам підприємств, установ та організацій забезпечити усунення невакцинованих співробітників від роботи з 8 листопада до моменту вакцинації.

 

 

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Зокрема, згідно з постановою №1096 від 20 жовтня, із 8 листопада керівники державних органів, керівники підприємств, установ та організацій мають забезпечити усунення з посади (виконання робіт) працівників і державних службовців, обов'язковість щеплень проти СOVID-19 яких визначена переліком і які відмовляються або ухиляються від вакцинації.

 

Винятком є особи, які мають абсолютні протипоказання до вакцинації, і ті, хто надав медичний висновок про наявність таких протипоказань.

 

Згідно з документом, термін відсторонення встановлюється до отримання щеплення проти СOVID-19.

 

25.10.2021

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