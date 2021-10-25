ЄС виділив Україні другий транш макрофінансової допомоги розміром у €600 млн.

Європейська комісія від імені Європейського Союзу виплатила Україні €600 млн у вигляді макрофінансової допомоги.

Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії, поширеному у понеділок.

"Це другий і останній транш у рамках поточної програми макрофінансової допомоги Україні після першої виплати EUR 600 млн у грудні 2020 року. Завдяки цій виплаті непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм макрофінансової допомоги сягає EUR 4,4 млрд", – зазначили у Єврокомісії.

"Ми підтримуємо Україну за допомогою програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі EUR 1,2 млрд. Другий транш у розмірі EUR 600 млн, виділений сьогодні, є явною ознакою підтримки ЄС програми реформ в Україні", – прокоментував виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з економічних питань Валдіс Домбровскіс.

"Україна доклала значних зусиль для виконання умов програми, а також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом", – додав Домбровскіс.

Віцепрезидент Єврокомісії висловив упевненість, що Європейський Союз, надаючи фінансову та технічну підтримку, "допомагає поліпшити рівень життя українського народу". "Надаючи сильну політичну підтримку, ми посилюємо інтеграцію України в Європейський Союз", – підсумував Домбровскіс.