Радник Єрмака пообіцяв спрямувати українські ракети на Москву навіть без НАТО.

 

Офіс Президента заявив, що Росія сама доклалася до активізації співпраці між Україною та Північноатлантичним альянсом, і "злого НАТО" тепер дійсно багато в Україні. Водночас перспектива націлення на Москву ракет із території України аніскільки не пов'язана з НАТО, чим переймався Володимир Путін, – бо Збройні сили й так муситимуть це зробити. 

 

 

Про це заявив радник керівника Офісу Президента, речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у інтерв'ю телеканалу "Дом".

 

"Дійсно, військовослужбовці сил НАТО перебувають на території України в межах навчальних місій. Ми проводимо спільні навчання. Тільки на цей рік їх заплановано 25. І НАТО давно присутня на території України", – сказав Арестович.

 

У просуванні НАТО в Україні винен Кремль, котрий окупував українські території.

 

"Всередині України була тривала дискусія – треба нам вступати в НАТО чи ні, з урахуванням того, що до 2014 року не було військової небезпеки. І своїми діями Кремль прибрав цю дискусію та отримав те саме наближення НАТО до кордонів Росії, якого вони так бояться. Тепер "злого НАТО" в Україні дуже багато", – сказав спікер української делегації в ТКГ.

 

"Але Кремль же не розуміє ще найголовнішого. Щойно Україна вступить до НАТО, кожен український солдат стане солдатом НАТО. А це зовсім інша історія", – додав він.

 

Тому найкращий вихід для Росії – піти на мирне врегулювання ситуації, вивести свої війська з Донбасу і з Криму, виплатити репарації Україні за період окупації. "Ось тоді виникне підстава для відновлення нормальних відносин. І, можливо, можна буде серйозно обговорити питання загроз своїй безпеці, які Російська Федерація бачить у можливому вступі України до НАТО. Тоді ми можемо говорити як нормальні країни. Зараз ми не можемо говорити як нормальні країни, тому що ми – військові противники. І до такої ситуації призвела саме Росія", – заявив Арестович.

 

Коментуючи заяви Володимира Путіна про те, що в Україні побудують бази НАТО під виглядом навчальних центрів і націлять ракети на Москву, Арестович сказав: "Путін дограється до того, що українські ракети будуть спрямовані на Москву у найближчому майбутньому з однієї простої причини, що ми працюємо над ракетною програмою. І наші ракети оперативно-тактичного рівня зможуть діставати до Москви. Це паритетні дії у відповідь на дії Росії. Якби не було цієї агресії, ніколи б українські ракети ні на яку Москву не були б спрямовані".

 

25.10.2021

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