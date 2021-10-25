У Судані вчинено військовий переворот.

Путчисти арештували прем'єр-міністра Судану і більшість членів кабінету.

У Судані вчинено чергову спроба військового перевороту. Зранку в понеділок, 25 жовтня, військовики увірвалися в будинки уряду й заарештували членів перехідного кабінету міністрів. Серед заарештованих, зокрема, й прем'єр-міністр Абдалла Хамдук. Причому невідомо, хто саме проводить арешти. Військовики офіційно не коментують цих повідомлень.

За повідомленням інформаційної аґенції Reuters, путчисти перевезли прем'єра в невідоме місце після відмови виступити із заявою на підтримку перевороту. Також вони заарештували генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана – голову Суверенної ради, яка була сформований як вищий керівний орган країни.

Наразі закрито летовище столиці Судану Хартума. Військовики перекрили під'їзди до столиці, мости і центральні вулиці, автомобільний рух у місті повністю припинено. У країні відімкнуто інтернет, не працює мобільний зв'язок і стаціонарні телефони. Путчисти взяли під контроль будівлю державного радіо і телебачення Судану.

Нагадаємо, що в Судані після повалення в квітні 2019 року авторитарного правителя Омара аль-Башира до влади прийшла так звана Суверенна рада, яка складається з цивільних і військовиків. Відтоді країна переживає нестабільний перехідний період. І без того складну ситуацію в Судані загострюють висока інфляція, економічні труднощі і глибокі політичні розбіжності між членами чинного державного керівництва. У країні перманентно відбуваються акції протесту.