У Судані вчинено військовий переворот.

Путчисти арештували прем'єр-міністра Судану і більшість членів кабінету.

 

   

 

У Судані вчинено чергову спроба військового перевороту. Зранку в понеділок, 25 жовтня, військовики увірвалися в будинки уряду й заарештували членів перехідного кабінету міністрів. Серед заарештованих, зокрема, й прем'єр-міністр Абдалла Хамдук. Причому невідомо, хто саме проводить арешти. Військовики офіційно не коментують цих повідомлень.

 

За повідомленням інформаційної аґенції Reuters, путчисти перевезли прем'єра в невідоме місце після відмови виступити із заявою на підтримку перевороту. Також вони заарештували генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана – голову Суверенної ради, яка була сформований як вищий керівний орган країни.

 

Наразі закрито летовище столиці Судану Хартума. Військовики перекрили під'їзди до столиці, мости і центральні вулиці, автомобільний рух у місті повністю припинено. У країні відімкнуто інтернет, не працює мобільний зв'язок і стаціонарні телефони. Путчисти взяли під контроль будівлю державного радіо і телебачення Судану.

 

Нагадаємо, що в Судані після повалення в квітні 2019 року авторитарного правителя Омара аль-Башира до влади прийшла так звана Суверенна рада, яка складається з цивільних і військовиків. Відтоді країна переживає нестабільний перехідний період. І без того складну ситуацію в Судані загострюють висока інфляція, економічні труднощі і глибокі політичні розбіжності між членами чинного державного керівництва. У країні перманентно відбуваються акції протесту.

25.10.2021

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