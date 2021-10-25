Офіційно: За час пандемії в Україні померло 64 тисячі людей.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 14 634 нові випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров’я.

 

Найбільше добових випадків ковіду виявили у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) та Запорізькій (1037) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Учора шпиталізували 3912 пацієнтів із підтвердженим діагнозом або підозрою на хворобу.

 

За добу зареєстрували 330 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Загалом за весь час пандемії в Україні захворіло 2 784 039 осіб.

 

Померло 64 202 людини.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

25.10.2021

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