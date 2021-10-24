В Україні четверту добу фіксують понад 20 тисяч захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 20 791 захворювання на коронавірусну хворобу. Статистика добових випадків четверту добу поспіль перевищує 20-тисячний поріг.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я України.
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Дніпропетровській області (Дніпропетровщина першою на цій хвилі перетнула 2-тисячний поріг захворювань) – 2211.
У Львівській області виявили 1509 захворювань, у Харківській – 1508, в Одеській – 1403, у Донецькій – 1380, у Херсонській – 1085.
Учора шпиталізували 5 924 особи.
За день зафіксовано 386 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
В Україні за весь час пандемії виявили 2 769 405 захворювань.
Померло 63 872 людей.
24.10.2021