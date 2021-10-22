Столтенберґ закликав Росію не боятися вступу України до НАТО.

Генсек Альянсу зазначив, що розширення НАТО завжди сприяло миру і стабільності в Європі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Росії не слід боятися вступу України в НАТО. «Розширення НАТО упродовж останніх десятиліть фактично сприяло миру і стабільності в усій Європі, тому Росії жодним чином не слід відчувати побоювання, намагатися накласти вето або перешкодити будь-якій суверенній країні долучитися до Альянсу», – сказав він на пресконференції за підсумками другого дня консультацій міністрів оборони країн НАТО в п'ятницю, 22 жовтня, в Брюсселі.

Столтенберґ негативно відповів на запитання про те, чи побоюється він, що відкриття для України перспективи вступу в НАТО може спровокувати російську аґресію. «Ні, не боюся, частково тому, що НАТО – оборонний союз, і частково тому, що питання про те, коли Україна має вступати до НАТО, повинні вирішувати Україна і 30 країн-членів Альянсу. Суверенні незалежні держави мають право вибирати свій шлях. Тому справа Україна вирішувати, чи бажає вона вступити до НАТО, а справа 30 членів Альянсу – вирішувати, коли Україна буде готова до цього і коли вона буде відповідати стандартам НАТО», – процитувала слова Столтенберґа телерадіокомпанія Deutsche Welle.

Напередодні, 21 жовтня, президент Росії Володимир Путін на пленарному засіданні дискусійного клубу «Валдай» в Сочі заявив, що військова підтримка, яка надається Заходом Україні, становить загрозу для його країни. «Формального вступу України в Альянс може і не відбутися, однак військове освоєння України країнами НАТО вже йде, і це становить загрозу для Росії», – нарікав він.

Раніше міністр оборони США Ллойд Остін (Lloyd Austin) на зустрічі з українським колегою Андрієм Тараном в Києві заявив, що «жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО» і Україна «має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання».