Путін вважає, що США вже втягнули НАТО в Україну.

Президент Росії Володимир Путін розкритикував заяви голови пентагону Остіна Ллойда, висловлені під час візиту до України, і ствердив, що фактична військова присутність НАТО в Україні становить реальну загрозу для Росії.

Про це Путін говорив на засіданні дискусійного клубу "Валдай" у Сочі, передає аґенція "Інтерфакс".

"Та загроза має для нас важливе значення. Формальне членство в НАТО може не відбутися, а військове освоєння території вже відбувається. І це реально створює загрозу Російській Федерації", – сказав Путін.

Президент Росії провів паралель із ситуацією кінця 80-х років, пов'язаною з об'єднанням Німеччини. "Коли усі з усіх боків говорили, що після об'єднання тій же Німеччині в жодному разі руху на захід інфраструктури НАТО не буде, хоча б у цьому Росія мала бути впевнена. Так говорили, були публічні заяви. А що на практиці? Обдурили, а тепер кажуть: а де папірці, покажіть", – сказав російський президент.

"Отже, і раз розширили, і вдруге розширили – а наслідки які військово-стратегічні? Інфраструктуру наближають. Ось у Румунії, Польщі встановили системи ПРО, але з пусковими установками, на яких можна розмістити "Томагавки" – ударні системи. І зробити це легко, одним помахом, лише програмне забезпечення потрібно поміняти – і все", – зазначив він.

Путін заявив, що висловлювання міністра оборони США Ллойда Остіна можна розглядати як відкриття для України дверей до НАТО. "Ось приїхав міністр оборони, який, по суті, відкриває двері Україні в НАТО. По суті, його заяви потрібно і можна саме так трактувати. Каже, що так, кожна країна має право вибирати. Ніхто не каже ні. Ніхто. Це ж не гарантії безпеки для Росії.. Це просто розмови на задану тему. І, звичайно, нас це турбує", – сказав Путін.

"Щодо баз, я знаю відповідні конституційні положення України, але навчальні центри ніхто не забороняє. А під маркою навчальних центрів можна все, що завгодно розмістити", - сказав Путін, коментуючи тему України і НАТО.