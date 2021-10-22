Надію Савченко викрили із підробленим сертифікатом ковід-вакцинації.

 

Національна поліція України притягне до відповідальності колишнього народного депутата, яка використовувала підроблений сертифікат про вакцинацію від коронавірусу.

 

 

Проце повідомила пресова служба Нацполіції у п'ятницю.

 

"Жінка разом із сестрою в аеропорту намагалися використати підроблені сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну. Підроблені документи вилучено, триває слідство", – йдеться у повідомленні.

 

Правоохоронці уточнюють: в аеропорту "Бориспіль" під час перевірки документів працівники Державної прикордонної служби виявили у двох жінок сертифікати вакцинації від COVID-19 з явними ознаками підробки.

 

"Встановлено, що одна з фігуранток є колишнім народним депутатом. Інформацію про правопорушення передали до поліції. За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України", – поінформували в поліції.

 

Вилучені документи скерували на проведення необхідних експертиз. "Найближчим часом буде прийнято рішення про оголошення підозри фігуранткам", – резюмували у Нацполіції.

 

Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що йдеться про колишню народну депутатку Надію Савченко.

 

"Такі випадки правоохоронні органи фіксуватимуть, і буде вкрай жорстка реакція в межах, визначених кримінально-процесуальним законом. І правоохоронці, і прикордонники продовжують працювати та виявляти підроблені COVID-сертифікати", – заявив Монастирський під час виступу у Верховній Раді, передає аґенція "Інтерфакс-Україна".

 

Він додав, що відповідальність лягає не тільки на особу, яка підробила сертифікат вакцинації (лікар або представник туристичної агенції, що був посередником), а й безпосередньо громадяни, які замовили такий документ і скористалися ним.

 

"На сьогодні понад тисяча мобільних груп працюють у всій Україні для моніторингу та виявлення підроблених сертифікатів. Сьогодні розпочато понад 800 кримінальних проваджень щодо підроблених сертифікатів вакцинації", – поінформував Монастирський.

 

22.10.2021

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