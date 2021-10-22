В Україні новий максимум захворювань на ковід – 24 тисячі.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 23 785 нових випадків коронавірусної хвороби – рекордну кількість добових захворювань за весь час пандемії. Попередній максимум було засвідчено днем раніше – 22 415 захворювань.

 

Середньотижнева кількість захворювань  рекордна за весь час пандемії 

 

Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Загалом за весь час пандемії статистика недужих лише тричі перевищила 20-тисячний поріг, перед теперішнім сплеском – іще 2 квітня (20 341 випадок).

 

Найбільшу кількість добових випадків ковіду виявили у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391), Сумській (1305) областях і в Києві (1323).

 

В Україні новий максимум летальних випадків – за добу зареєстрували 614 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Попередній рекорд – 546 померлих (днем раніше).

 

Середньотижнева кількість померлих теж сягла максимуму 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 725 385 осіб. 

 

Померло 63 003 людей.

 

22.10.2021

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