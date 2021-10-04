На Тернопільщині затримали посадовців, які збирали хабарі з директорів лісгоспів.

На Тернопільщині працівники Державного бюро розслідувань викрили посадовців обласних підрозділів Державного агентства лісових ресурсів та Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, які налагодили на території області схему систематичного одержання хабарів, повідомила пресслужба ДБР.

Керівника кожного лісгоспу, як встановили правоохоронці, вони змушували щомісячно передавати 1,5 тисячі доларів США та певну кількість талонів на пальне за безперешкодну діяльність на посадах та уникнення тиску з боку правоохоронних органів. Отримані кошти розподіляли між собою.

«Під час передачі чергового траншу в розмірі 5 тисяч доларів США затримано керівника одного із державних підприємств та одного із заступників начальника Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області», – зазначено у повідомленні.

Затриманим оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди групою осіб, у тому числі службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання причетних осіб із сейфів вилучено майже 90 тисяч доларів США.

Слідчі дії тривають. До суду направлено клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою – застава у розмірі 713 тисяч 700 гривень кожному.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – ДБР.

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