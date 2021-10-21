Країни-члени НАТО узгоджують новий план протидії Росії.

Він передбачає ймовірність одночасного нападу росіян в Балтійському і Чорноморському реґіонах.

Міністри оборони держав-членів Північноатлантичного Альянсу на зустрічі в Брюсселі, яка розпочалася в четвер, 21 жовтня, планують затвердити новий генеральний план протидії евентуальному нападу з боку Росії відразу за кількома напрямками. Про це повідомила аґенція Reuters з покликом на поінформовані джерела.

Як стверджується в публікації, «міністри оборони країн НАТО мають намір узгодити новий комплексний план захисту від будь-якої потенційної атаки на кількох фронтах». У матеріалі констатується, що в НАТО «як і раніше налаштовані на стримування Москви», попри те, що Альянс тепер більшою мірою, ніж раніше, приділяє увагу Китаю.

Аґенція відзначає, що цей план передбачає можливість «будь-якого одночасного нападу в Балтійському і Чорноморському регіонах», в тому числі з потенційним застосуванням ядерних озброєнь, кіберзасобів і космічних систем. «Якщо виникне такий великий конфлікт, то це вимагатиме дій у всій зоні проведення операцій. Різні події можуть відбутися одночасно, в зв'язку з цим потрібно цілісна підготовка», – наводяться в матеріалі слова американського чиновника.

Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть 21-22 жовтня в Брюсселі планове засідання Північноатлантичної ради. Як повідомив в середу на прес-конференції в Брюсселі генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберґ, на цій зустрічі, зокрема, розглянуть можливі наслідки закриття місій Росії при НАТО в Брюсселі і питання військового стримування РФ, а також дадуть оцінку російському ракетному і ядерному потенціалу.