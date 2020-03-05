ЄС пролонґував санкції проти Януковича, але зняв їх із Азарова.

Європейський Союз зняв санкції з двох колишніх українських високопосадовців із оточення експрезидента Віктора Януковича. Зі списку санкцій виключено колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова і колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Проти самого колишнього президента України Януковича і ще восьми осіб санкції продовжені на рік, а проти сина Януковича Олександра – на пів року, повідомляє "Радіо Свобода" з покликом на офіційних представників ЄС.

Санкції проти високопосадовців режиму Януковича були запроваджені в 2014 році. Влада ЄС визнала експрезидента України і людей з його кола відповідальними за незаконне привласнення державних коштів України або за зловживання службовим становищем, що призвело до втрати державних коштів України.

Чому зі списку виключені Азаров і Ставицький – наразі невідомо.

Також напередодні стало відомо, що представники країн ЄС домовилися продовжити персональні санкції проти громадян Росії і лідерів угруповань "ДНР" і "ЛНР" – загалом проти 175 осіб – за порушення територіальної цілісності України. Формально це рішення буде схвалене наступного тижня.