В Україні виявили рекордну кількість захворювань на ковід – 22 415.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 22 415 нових випадків коронавірусної хвороби – рекордну кількість добових захворювань за весь час пандемії.
Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)
Це випливає із даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.
Загалом, статистика недужих лише двічі перевищувала 20-тисячний поріг. Дотеперішній пік становив 20 341 випадок (2 квітня).
Найбільшу кількість добових випадків виявили у Житомирській (1562), Одеській (1528), Львівській (1388), Запорізькій (1355), Харківській (1319), Дніпропетровській (1308), Херсонській (1143), Сумській (1100), Донецькій (1058), Хмельницькій (1002), а також у Києві (1192).
Минулої доби в Україні зафіксували 546 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби. Це теж рекорд – найвища кількість летальних випадків за вес час пандемії.
За весь час пандемії в Україні захворіло 2 701 600 осіб.
Померло 62 389 людей.
Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)
21.10.2021