До "червоної зони" внесли Сумщину.

 

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу ухвалила рішення віднести Сумську область до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусної інфекції COVID-19 із суботи, 23 жовтня.

 

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

 

"Державна комісія вирішила встановити: з 00 годин 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов у своєму Telegram-каналі в середу.

 

Раніше Держкомісія з ТЕБ та НС встановила "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Херсонської області з 15 жовтня, а з 18 жовтня - також на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпропетровської областей. Із 23 вересня "жовтий" рівень епідемічної небезпеки діє на всій території України.

20.10.2021

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