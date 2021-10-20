У Львові відбудеться фестиваль імені Владислава Любомирського.

Упродовж 22-26 жовтня у Львівській національній філармонії ім. М. Скорика триватиме Фестиваль імені Владислава Любомирського. Це - відкрита музична подія, присвячена відомому культурному меценату, який сприяв успіху Рубінштейна, Шимановського, Карловича, Шелуто, Ружицького та Фітельберга, повідомили організатори.

Lubomirski FESTIVAL відбувається у жовтні у Львові та польських містах: Кракові, Любневіце, Перемишлі. Серія відкритих концертів фестивалю буде присвячена польським композиторам з аристократичних сімей: Любомирським, Радзивіллам, Понятовським, а також їх протеже, таким як Францішек Лессель та Кароль Ліпінський. Місією фестивалю,окрім культурної, є ще і актуалізація питання меценатства в сучасному світі.

У Львівській філармонії відбудеться чотири музичні події фестивалю: за участі міжнародного складу музикантів звучатимуть композиції українських та польських митців. Усі події відбудуться за участі Академічного симфонічного оркестру філармонії.

Зокрема, у п’ятницю, 22 жовтня у виконанні польського скрипаля Бартоломея Телевяка, оркестру під батутою yародного артиста України Володимира Сивохіпа звучатимуть твори Людкевича, Шимановського та Лятошинського.

У суботу, 23 жовтня, на сцені Концертного залу Людкевича звучатиме оркестрова музика Радзивілла, Пануфника і Моцарта. Почути її гості зможуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру під батутою Дениса Олійника.

У неділю, 24 жовтня, піаніст Ярослав Мишко, Академічний симфонічний оркестр, які виступлять під орудою Володимира Сивохіпа, запрошують на вечір рапсодій. Прозвучать композиції Карловича, Ляпунова і Фітельберга.

Ще один концерт фестивалю відбудеться у вівторок, 26 жовтня. У програмі звучатимуть арії з опер та інструментальні композиції Монюшка, Мірецького та Курпінського. Виконають їх Віктор Янковський (баритон), Академічний симфонічний оркестр філармонії під батутою польського диригента Себастьяна Перловського.

Зазначимо, князь Владислав Любомирський, патрон фестивалю, був не лише відомим меценатом, але також і композитором. У молодості він дуже цікавився музикою, грав на інструментах та компонував на слух, а у 40 років присвятив себе музичній освіті. Спочатку навчався під керівництвом Гжегожа Фітельберга, потім у Віденській консерваторії в Роберта Фукса. Частина творів В. Любомирського залишилась в рукописах.

Додамо, з 18 жовтня у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика посилили протиепідемічні заходи для запобігання поширенню COVID-19: у відвідувачів на вході запитують про сертифікати вакцинації або актуальний негативний-ПЛР тест.

Фото philharmonia.lviv.ua