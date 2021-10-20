Верховна Рада затвердила бюджет-2022 у першому читанні.

Верховна Рада ухвалила за основу проєкт державного бюджету на 2022 рік. Законопроєкт №6000 підтримало 264 народних депутатів, повідомляє аґенція Інтерфакс-Україна.

Парламент у бюджетних висновках рекомендував уряду в редакції до другого читання збільшити доходи загального фонду держбюджету на наступний рік на 6,5 млрд грн за рахунок збільшення очікуваних надходжень від податку на додану вартість (ПДВ) з імпорту.

Крім цього, парламент рекомендував передбачити субвенцію з державного бюджету місцевим на боротьбу з пандемією та її наслідками під час навчального процесу в школах – 1 млрд грн, а також фінансування програми "Питна вода України на 2022-2026 роки" в розмірі 1 млрд грн.

Ще 1,5 млрд грн народні депутати пропонують передбачити як субвенцію місцевим громадам на купівлю устаткування для харчоблоків у школах – 1,5 млрд грн.

Доходи бюджету-2022 у поданому до Верховної Ради урядом законопроєкті визначено на рівні 1,277 трлн грн, що на 161 млрд грн вище порівняно з плановими показниками держбюджету-2021.

Видатки пропонують визначити в розмірі 1,465 трлн грн (+103 млрд грн до планового показника держбюджету-2021).

Водночас дефіцит держбюджету пропонують закласти в розмірі 3,5% ВВП порівняно з 5,5% у держбюджеті-2021.

Проєкт держбюджету-2022 побудований, як і зазначено в Бюджетній декларації, на прогнозі зростання номінального ВВП до 5,368 трлн грн, зростання реального ВВП на 3,8%, курсовому коридорі гривні до долара на кінець року – 28,6-28,7 грн/$.