Суд постановив повернути Брюховецьке озеро у комунальну власність.

Шевченківський районний суд Львова визнав недійсним договір оренди земельної ділянки з водоймою у Брюховичах Львівської об’єднаної громади. Йдеться про ставок на вул. Львівській, поруч із популярною «Чебуречною». Орендар також має демонтувати паркан перед поверненням водойми, повідомили «Наші гроші. Львів».

У 2015 році Брюховицька селищна рада прийняла рішення, за яким Альбіні Савчук передали земельну ділянку площею 4,5 га в оренду на 25 років для влаштування зони відпочинку. Розмір орендної плати встановили на рівні близько 179 тисяч гривень за рік.

У суді прокурор Львівської обласної прокуратури повідомив, що це рішення ради та укладений на його підставі договір оренди земельної ділянки порушують вимоги чинного законодавства. Ділянку передали в оренду без врахування того, що на ній розміщено водний об’єкт. До того ж це зробили без земельних торгів і без погодженого паспорта водного об’єкта.

Відповідно до його інформації, укладений договір суперечив і рішенню ради, оскільки частину ділянки відвели під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку. Жодних рішень щодо зміни цільового призначення частини спірної земельної ділянки на землі житлової та громадської забудови селищна рада не приймала. Відтак голова Брюховицької селищної ради під час укладення договору оренди землі фактично змінив цільове призначення, чим порушив вимоги Земельного кодексу.

Суду також повідомили, що навколо водойми зведений паркан і це унеможливлює вільний доступ громадян до неї, що також є порушенням Водного кодексу України.

Суд підтримав позицію Львівської обласної прокуратури. На думку суду, Брюховицька селищна рада порушила порядок передачі земельної ділянки в оренду. Крім того, надання водних об’єктів у користування на умовах оренди здійснюється за наявності паспорта водного об’єкта. І такі орендарі зобов’язані передбачити місця для «безоплатного забезпечення права громадян на загальне водокористування»: купання, плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства тощо.

Суд вирішив визнати недійсним рішення ради, укладений договір оренди. Альбіну Савчук зобов’язали повернути земельну ділянку і також перед цим за власний рахунок знести паркан.

Рішення суду ще може бути оскаржене до Львівського апеляційного суду.

Нагадаємо, у жовтні 2015 року ЗМІ повідомляли, що біля водойми в Брюховичах почали зводити цегляний паркан на прибережній захисній смузі озера, хоча орендарю озера, Альбіні Савчук, на період реконструкції водойми давали дозвіл хіба на встановлення легких металевих конструкцій.

Під час скандалу виявилося, що паркан встановлював інший підприємець – Андрій Завадський. Його ж називали і забудовником житла на березі водойми. Але Альбіна Савчук в суді повідомляла, що також фінансувала це будівництво.

Право власності на цю нерухомість оформили в судовому порядку: Альбіна Савчук позивалась до брата Андрія – Завадського Руслана, стверджуючи, що не отримала частини із збудованого будинку площею 4262 м2. В результаті судового розгляду сторони уклали мирову угоду, згідно з якою Савчук отримала компенсацію, а Завадський – будинок. Завдяки цьому рішенню будинок, збудований без дозвільних документів, фактично ввели в експлуатацію.

Нині вся водойма обгороджена дерев’яним парканом. Протягом останніх кількох років навколо озера активно ведеться будівництво: масивна вхідна зона, реберня тощо. Зокрема, впритул до водойми збудували багатоповерховий готель. Згідно з повідомленням ZAXID.NET, забудовником є Альбіна Савчук.

Фото lviv.nashigroshi.org, lviv.com