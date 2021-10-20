Минулої доби в Україні виявили майже 19 тисяч випадків ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 9 квітня (тоді  зареєстрували 19 676 захворювань). Минулого тижня добовий максимум становив 18 881 випадок.

 

Динаміка добових випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я України у середу.

 

Найбільше добових випадків зареєстрували в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225), Донецькій (1040) областях і в Києві (1023).

 

За добу зареєстрували 495 летальних випадків ковід – це другий показник за весь час пандемії в Україні (максимум був днем раніше – 538 померлих). 

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 679 185 осіб. 

 

Померло 61 843 людини.

 

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

 

20.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Заплутані перспективи
Юрко ТИМЧУК
З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде. 
18.10.21 | | Україна
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Маленький Вавилон
Остап Українець
Українську вони вважають за непотрібну, а Україну – як тимчасове явище, скінченність якого варто би прискорити.
18.10.21 | | Дискурси
За нашу і вашу свободу
Юлія Бондар
Це гасло донецьких шахтарів, які вболівали за Україну, говорили українською і боролися за українське, хоч українську історію цього краю було вкрадено, а європейське минуле знищено.
17.10.21 | | Штука
Іранська «гра у кальмара»
Віталій Портников
Мені завжди було цікаво, як це люди, які укладають союз зі злом, думають перехитрити зло або що зло дозволить їм робити те, що їм заманеться…
17.10.21 | | Дискурси
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.