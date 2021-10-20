Минулої доби в Україні виявили майже 19 тисяч випадків ковіду.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 912 нових випадків коронавірусної хвороби. Це найвища кількість добових захворювань, починаючи із 9 квітня (тоді зареєстрували 19 676 захворювань). Минулого тижня добовий максимум становив 18 881 випадок.

Динаміка добових випадків ковіду (середнє за сім діб)

Це випливає із даних, оприлюднених Міністерством охорони здоров'я України у середу.

Найбільше добових випадків зареєстрували в Одеській (1606), Дніпропетровській (1253), Харківській (1242), Запорізькій (1225), Донецькій (1040) областях і в Києві (1023).

За добу зареєстрували 495 летальних випадків ковід – це другий показник за весь час пандемії в Україні (максимум був днем раніше – 538 померлих).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 679 185 осіб.

Померло 61 843 людини.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)