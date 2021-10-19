Візит голови Пентагону: Остін звинуватив Росію у розв'язуванні війни проти України.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив: Росія, котра розпочала війну на сході України, перешкоджає мирному врегулюванню цього збройного конфлікту.

Про це Остін сказав на спільному з українським колегою Андрієм Тараном брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вона порушила суверенітет і територіальну цілісність України. Ми з нашого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну і посилювати її спроможності щодо захисту її територіальної цілісності", – сказав Остін.

Американський міністр оборони запевнив, що США продовжать підтримку щодо зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

"Цей регіон є дуже важливим для нас, і ми продовжуватимемо підтримку наших партнерів у забезпеченні безпеки в цьому регіоні", – зазначив голова Пентагону.

Ллойд Остін закликав не зважати на спроби Росії завадити євроатлантичній інтеґрації України.

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначав, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною і ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці і Україна може себе захистити", – сказав Остін.

Він запевнив, що США залишаються непохитними у підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО.

Зі слів Остіна, це передбачає і збільшення оборонної спроможності України, посилення демократичного цивільного контролю за Збройними силами, поліпшення управління персоналом тощо.

Як повідомив Андрій Таран, Україна та США на рівні міністрів оборони погодили кроки практичної реалізації домовленостей щодо забезпечення оборони України.

“В ході сьогоднішніх переговорів ми обговорили порядок практичної реалізації досягнутих домовленостей, а також перспективи нашої співпраці. Зокрема, ми домовились опрацювати дорожню карту реалізації положень, підписаної у Вашингтоні рамкової Угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні, найкритичніші проєкти з розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі. Практична реалізація цих проєктів надасть Збройним силам України ефективно протидіяти існуючим та потенційним загрозам у сфері оборони, налагодити тісну взаємодію з США в дусі стратегічного партнерства, особливо з питань підтримання регіональної стабільності та миру, а також сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО”, – поінформував Таран.

Міністр оборони наголосив, що візит голови Пентагону до України є великою подією. Очільник українського оборонного відомства подякував уряду США за всеохопну підтримку України у протидії гібридній агресії Російської Федерації, за допомогу в реалізації завдань оборонної реформи та сприяння євроатлантичним прагненням нашої країни.

“Що у нас є, щоб зупинити російську агресію? У нас є головне – Збройні сили, які підготовлені, пройшли суворий вишкіл під час війни з російськими окупантами, і ми готові й надалі захищати нашу Батьківщину. Чого ми очікуємо від США? Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, територіальну цілісність і всіляко, усіма доступними методами, утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від подальшого поширення збройного конфлікту, від переростання його в повномасштабну війну”, – заявив Таран.

Він уточнив, що засоби впливу, які США можуть для цього застосовувати, є передовсім дипломатичними. Але також ідеться і про воєнно-технічну допомогу Україні.

Відповідаючи на питання, чи побоюється Україна, що Сполучені Штати не є надійним партнером, Таран зазначив: “Україна – це країна, яка бореться за свою незалежність, свою територіальну цілісність. І у нас немає жодних сумнівів у підтримці нашого стратегічного партнера. Сполучені Штати розуміють важливість боротьби України за свою незалежність, за стримування російської агресії. Сполучені Штати чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції і таким чином створити загрозу для всього Європейського регіону. У нас немає жодного сумніву у відданості США підтримці України”.

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув у вівторок до України в рамках робочого візиту. Він взяв участь у щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

У другій половині дня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Остіном, під час якої сторони обговорять питання двостороннього співробітництва та співпраці у сфері регіональної безпеки.