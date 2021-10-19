Візит голови Пентагону: Остін звинуватив Росію у розв'язуванні війни проти України.

 

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив: Росія, котра розпочала війну на сході України, перешкоджає мирному врегулюванню цього збройного конфлікту.

 

 

Про це Остін сказав на спільному з українським колегою Андрієм Тараном брифінгу в Києві, повідомляє "Укрінформ".

 

"Давайте чітко говорити, що Росія розпочала цю війну і Росія є тим каменем, який перешкоджає мирному врегулюванню. Вона порушила суверенітет і територіальну цілісність України. Ми з нашого боку робитимемо все можливе, щоб підтримати Україну і посилювати її спроможності щодо захисту її територіальної цілісності", – сказав Остін.

 

Американський міністр оборони запевнив, що США продовжать підтримку щодо зміцнення безпеки у Чорноморському регіоні.

 

"Цей регіон є дуже важливим для нас, і ми продовжуватимемо підтримку наших партнерів у забезпеченні безпеки в цьому регіоні", – зазначив голова Пентагону.

 

Ллойд Остін закликав не зважати на спроби Росії завадити євроатлантичній інтеґрації України. 

 

"Жодна третя країна не має права вето на вступ до НАТО. Україна, як я вже зазначав, має право вирішувати свою майбутню зовнішню політику без зовнішнього втручання. Я скажу, що наша підтримка українського суверенітету є непохитною і ми будемо продовжувати працювати разом для того, щоб запевнити, що ми в правильному місці і Україна може себе захистити", – сказав Остін.

 

Він запевнив, що США залишаються непохитними у підтримці оборонної реформи України, що сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО.

 

Зі слів Остіна, це передбачає і збільшення оборонної спроможності України, посилення демократичного цивільного контролю за Збройними силами, поліпшення управління персоналом тощо.

 

Як повідомив Андрій Таран, Україна та США на рівні міністрів оборони погодили кроки практичної реалізації домовленостей щодо забезпечення оборони України.

 

“В ході сьогоднішніх переговорів ми обговорили порядок практичної реалізації досягнутих домовленостей, а також перспективи нашої співпраці. Зокрема, ми домовились опрацювати дорожню карту реалізації положень, підписаної у Вашингтоні рамкової Угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Ми розглянули конкретні, найкритичніші проєкти з розвитку фундаментальних спроможностей Збройних сил України, які є важливими для забезпечення оборони нашої держави на суходолі, в повітрі, на морі, а також у кіберпросторі. Практична реалізація цих проєктів надасть Збройним силам України ефективно протидіяти існуючим та потенційним загрозам у сфері оборони, налагодити тісну взаємодію з США в дусі стратегічного партнерства, особливо з питань підтримання регіональної стабільності та миру, а також сприятиме досягненню критеріїв повноправного членства в НАТО”, – поінформував Таран.

 

Міністр оборони наголосив, що візит голови Пентагону до України є великою подією. Очільник українського оборонного відомства подякував уряду США за всеохопну підтримку України у протидії гібридній агресії Російської Федерації, за допомогу в реалізації завдань оборонної реформи та сприяння євроатлантичним прагненням нашої країни.

 

“Що у нас є, щоб зупинити російську агресію? У нас є головне – Збройні сили, які підготовлені, пройшли суворий вишкіл під час війни з російськими окупантами, і ми готові й надалі захищати нашу Батьківщину. Чого ми очікуємо від США? Ми очікуємо, що США і надалі будуть підтримувати нашу незалежність, територіальну цілісність і всіляко, усіма доступними методами, утримувати Росію від подальшого поширення агресії, від подальшого поширення збройного конфлікту, від переростання його в повномасштабну війну”, – заявив Таран.

 

Він уточнив, що засоби впливу, які США можуть для цього застосовувати, є передовсім дипломатичними. Але також ідеться і про воєнно-технічну допомогу Україні.

 

Відповідаючи на питання, чи побоюється Україна, що Сполучені Штати не є надійним партнером, Таран зазначив: “Україна – це країна, яка бореться за свою незалежність, свою територіальну цілісність. І у нас немає жодних сумнівів у підтримці нашого стратегічного партнера. Сполучені Штати розуміють важливість боротьби України за свою незалежність, за стримування російської агресії. Сполучені Штати чудово розуміють, що Україна стоїть на передньому краї боротьби з російською експансією, з прагненням Росії відродити свої імперські амбіції і таким чином створити загрозу для всього Європейського регіону. У нас немає жодного сумніву у відданості США підтримці України”.

 

Міністр оборони США Ллойд Остін прибув у вівторок до України в рамках робочого візиту. Він взяв участь у щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України, які загинули за свободу, незалежність і територіальну цілісність нашої держави та під час проведення міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки.

 

 

У другій половині дня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського з Остіном, під час якої сторони обговорять питання двостороннього співробітництва та співпраці у сфері регіональної безпеки.

 

19.10.2021

До теми

Поширити
Збруч
Заплутані перспективи
Юрко ТИМЧУК
З надією на світле майбутнє добре засинати, бо завтра вранці небо не буде запльоване хмарами, а чугайстри укладуть мирну угоду з мавками. І головна надія полягає в тому, що завтра буде. 
18.10.21 | | Україна
В канадійку ледь не влучив метеорит
Прокинувшись від гучного удару, жінка побачила об'єкт з космосу просто у себе на подушці.
18.10.21 | | Наука
Газета без пророчого духу – цинізм
Адам Міхнік
Нині 75-ті уродини Адама Міхніка. Редактора, що має в собі щось від пророка зі Старого Заповіту, котрий у певний момент говорить владі та громадській опінії: "Не дозволяю!" 
17.10.21 | | Минуле
Елегія тепла і дощу
Василь МАХНО
Найправдивіші розмови – розмови з собою, тобто увесь світ на мить стає твоїми словами, в яких приховано терпке відчуття досвіду
16.10.21 | | Дискурси
Некодувальна ДНК робить наш мозок “людським”
Некодувальні фрагменти ДНК визначають відмінності мозкового розвитку в мавпи та людини.
15.10.21 | | Наука
Полковник Кричевський: поверненець з сімнадцятого століття
Олеся Ісаюк
У Галичині вибір ідентичності доводилося робити в умовах жорсткої конкуренції між кількома спільнотами. І душевні муки книжкового Кричевського — саме про це
15.10.21 | | Галичина
Назад до вугілля. Тимчасово?
Максим МУЛЯР
Обіцянки про відмову від вугілля доведеться тимчасово забути на тлі енергетичної кризи. Байдуже, що це боляче вдарить по планах боротьби зі змінами клімату.
15.10.21 | | У світі
Кажуть, він не вмер у Парижі
Мирослав Трофимук
Виразна антропологія, шляхетність рис його обличчя. І вишукане мовлення, специфічна «округлена» м’яка наспівна вимова й інтонації з ніжними дієзами і бемолями фонем
14.10.21 | | Галичина

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.