Пентаґон планує провести операцію проти бойовиків-хуситів у Ємені.

Це пов’язано з почастішанням атак хуситів на судна в Червоному морі на тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом.

Міністр оборони США Ллойд Остін у ході близькосхідного турне має оголосити про плани проведення операції «Вартовий процвітання» (Operation Prosperity Guardian). Про це повідомило видання The War Zone, покликаючись на представника Пентаґону. У рамках близькосхідного турне голова Пентаґону відвідає Ізраїль, Бахрейн, Катар, Кувейт та американський авіаносець US Gerald Ford, що перебуває у Східному Середземномор'ї.

Операція проходитиме за участю багатонаціональних сил протидії загрозам з боку єменських хуситів у Червоному морі. Інформації про те, кораблі яких країн можуть взяти участь в операції, поки що не розкривають. «Це міжнародні зусилля, зосереджені на міжнародній безпеці судноплавства та зміцненні потенціалу в Червоному морі, Баб-ель-Мандебі та Аденській затоці», – повідомило джерело видання.

Інформація про операцію з'явилася після перехоплення минулої суботи, 16 грудня, американським і британським есмінцями 15 безпілотників, випущених єменськими хуситами по комерційних кораблях на півдні Червоного моря.

У вказаній акваторії на патрулюванні перебувають есмінці USS Carney і USS Mason ВМС Сполучених Штатів, есмінець британського королівського флоту HMS Diamond, а також фрегат ВМС Франції FS Languedoc. Як повідомило 16 грудня видання Bild, Німеччина на початку наступного року також планує відправити до південної частини Червоного моря фрегат F221 Hessen для спільних дій із західними партнерами зі захисту торговельного судноплавства.

На тлі війни Ізраїлю з ХАМАСом атаки на судна в Червоному морі почастішали. Єменські хусити, які підтримують ХАМАС, атакують ізраїльські позиції та заявляють, що проводитимуть операції проти кораблів, пов'язаних з Ізраїлем. Після таких заяв кілька комерційних суден у Червоному морі зазнали атаки. У зв'язку із цим перевізники відмовляються від вантажоперевезень через Суецький канал.