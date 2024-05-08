США призупинили постачання зброї Ізраїлю.

Білий дім критикує Ізраїль за операцію в Рафаху.

 

 

Сполучені Штати відмовилися поставити Ізраїлю чергову партію амуніції. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела у Білому домі. Адміністрація США побоюється, що ізраїльтяни використають американську зброю для штурму Рафаха — останнього не контрольованого ними міста у Газі. Вашінґтон, як і раніше, виступає проти цієї операції.

 

Адміністрація Джо Байдена вже погрожувала заблокувати постачання зброї Ізраїлю, намагаючись переконати єврейську державу не поспішати з операцією в Рафаху, пише The New York Times. США особливо стурбовані тим, що ЦАГАЛ може використовувати важкі бомби у густонаселеному міському середовищі. У Рафаху переховується понад 1,4 млн біженців з усіх кінців Сектору Ґази.

 

За даними газети, Білий дім призупинив відправку ізраїльської армії партії амуніції, до якої входили важкі 900-кілограмові авіаційні бомби (1,8 тис.) та бомби вагою 225 кг (1,7 тис.). Окрім того, США розглядають можливість зупинки поставок ЦАГАЛу комплектів для наведення бомб Joint Direct Attack Munition – їх встановлюють на звичайні боєприпаси для більш точного прицілювання.

 

The New York Times припускає, що на рішення президента Байдена вплинуло зростання тиску з боку однопартійців. У квітні конґресмени-демократи написали відкритого листа президентові, вимагаючи переглянути плани надання військової допомоги Ізраїлю. Після цього Байден доручив спеціальній комісії вивчити, як ізраїльська армія використовує американську зброю в Ґазі та чи не порушують її дії міжнародних законів ведення війни.

 

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати призупинили постачання Ізраїлю партії боєприпасів на тлі побоювань Вашінґтона щодо військової операції Ізраїлю в Рафаху – повідомляє інформаційна аґенція Reuters. На слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань 8 травня Остін заявив: «Оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності. Ми ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, що чинити далі з цією партією».

08.05.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Девʼять подій фестивалю «Дзеркало» у Львівській опері
Особливістю кожної з девʼяти програм буде обов’язкове виконання новітньої української музики.Цьогоріч фестиваль має підназву «Ілюмінації», ці миготливі різнобарвні елементи стануть нагадуванням про радість та диво.
08.05.24 | | Штука
Зона «мого» інтересу
Христина Дрогомирецька
Фільм транслює щоденний триб родини. Спершу видається неочевидним «фах» Рудольфа, бо перепоною для глядача є «рай на землі» – будинок сімейної пари. Глядач не стикається із подіями за стіною. Про них свідчать лише окремі уривки епізодів і задушливий дим...
07.05.24 | | Штука
Константи життя: «Віртуози - 43»
Володимир Сивохіп
Під час війни ми стали усвідомлювати, що маємо, чим гордитись і за що боротись. Основна квінтесенція цього фестивалю: містичний український дух — до перемоги! Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і вдячність народам, які нас підтримують.
06.05.24 | | Штука
«Мов за подушне, оступили...»
Андрій Содомора
Є невидимі вороги, що «оступають» людину, беруть її в полон. З них чи не найпідступніший – нудьга. Не «журба» – саме «нудьга», нехіть до всього
06.05.24 | | Дискурси
Паска
Люба-Параскевія СТРИНАДЮК
...святили дору, паски, писанки, били дзвони, дзвінко й радісно, всі віталися голосно й святочно, живо відповідаючи Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!
04.05.24 | | Дискурси
Три ханські зяті
Олеся Ісаюк
Сюжет цієї кримськотатарської казки для дорослих переплетений з такою кількістю історичних деталей і натяків на них, що перетворюється на вдячний об’єкт студій на межі історії й культури
04.05.24 | | Україна
Нація нізвідки
Микола Рябчук
Головними ретрансляторами російського “імперського знання” в академічному середовищі США, впливаючи на покоління майбутніх інтелектуалів, були вчені-емігранти
03.05.24 | | Дискурси
Веселих Свят!
Тарас Прохасько
Отак посеред страхіть і втрат говорити про Веселість. І про Святкування. Острах цього ясного привітання викликаний виключно стиранням справжності великих слів
02.05.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.