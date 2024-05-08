США призупинили постачання зброї Ізраїлю.

Білий дім критикує Ізраїль за операцію в Рафаху.

Сполучені Штати відмовилися поставити Ізраїлю чергову партію амуніції. Про це повідомила газета The New York Times з покликом на джерела у Білому домі. Адміністрація США побоюється, що ізраїльтяни використають американську зброю для штурму Рафаха — останнього не контрольованого ними міста у Газі. Вашінґтон, як і раніше, виступає проти цієї операції.

Адміністрація Джо Байдена вже погрожувала заблокувати постачання зброї Ізраїлю, намагаючись переконати єврейську державу не поспішати з операцією в Рафаху, пише The New York Times. США особливо стурбовані тим, що ЦАГАЛ може використовувати важкі бомби у густонаселеному міському середовищі. У Рафаху переховується понад 1,4 млн біженців з усіх кінців Сектору Ґази.

За даними газети, Білий дім призупинив відправку ізраїльської армії партії амуніції, до якої входили важкі 900-кілограмові авіаційні бомби (1,8 тис.) та бомби вагою 225 кг (1,7 тис.). Окрім того, США розглядають можливість зупинки поставок ЦАГАЛу комплектів для наведення бомб Joint Direct Attack Munition – їх встановлюють на звичайні боєприпаси для більш точного прицілювання.

The New York Times припускає, що на рішення президента Байдена вплинуло зростання тиску з боку однопартійців. У квітні конґресмени-демократи написали відкритого листа президентові, вимагаючи переглянути плани надання військової допомоги Ізраїлю. Після цього Байден доручив спеціальній комісії вивчити, як ізраїльська армія використовує американську зброю в Ґазі та чи не порушують її дії міжнародних законів ведення війни.

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Сполучені Штати призупинили постачання Ізраїлю партії боєприпасів на тлі побоювань Вашінґтона щодо військової операції Ізраїлю в Рафаху – повідомляє інформаційна аґенція Reuters. На слуханнях у комітеті Сенату з питань асигнувань 8 травня Остін заявив: «Оцінивши ситуацію, ми призупинили постачання однієї партії боєприпасів великої потужності. Ми ще не ухвалили остаточного рішення щодо того, що чинити далі з цією партією».