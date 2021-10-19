Корнієнка обрали першим заступником голови парламенту. Тепер він буде смарт-парламентом.

Народні депутати України на засіданні у вівторок обрали Олександра Корнієнка першим заступником Голови Верховної Ради.

Кандидатуру Корнієнка підтримало 256 народних депутатів: 222 – із фракції "Слуга народу", 17 – із групи "Довіра", 13 – із групи "За майбутнє", а також 4 позафракційних.

Олекснадр Корнієнко є головою партії "Слуга народу". До цього моменту він був заступником голови фракції.

Іще один кандидат на посаду першого заступника Голови Верховної Ради Софія Федина (її висунула фракція "Європейська солідарність") отримав підтримку 73 народних депутатів.

Корнієнко у виступі перед депутатами заявив, що в Україні має бути смарт-парламент.

"Якщо ми будуємо з вами смарт-державу для наших дітей, то нам потрібен смарт-парламент для того, щоб будувати швидше та ефективніше", – зазначив Корнієнко.

Соратник Зеленського запевнив, що парламент є місцем для дискусії. На його погляд, у ВР належить змінити процедури, які були створені "за доби старої політики", щоб "законсервувати корупцію і брехню".

З його слів, у ВР слід змінити процедуру ухвалення рішень, щоб її робота була ефективнішою.

"Якщо ми з вами змінили карту України, скасували ганебні мораторії, відкрили ринки, то в нас має вистачити політичної волі та експертизи в реформуванні регламенту ВР", – заявив Корнієнко.

Він зазначив, що якщо цього не буде зроблено, то підтримка парламенту падатиме ще більше.

Корнієнко підкреслив, що одне з головних завдань, яке перед ним ставить зокрема його політична сила та Президент України, – це реформування парламенту.

"Це не перша реформа, для якої давно настав час, це не перша реформа, яка відкладалась роками до кращих часів, аж поки не настали гірші", – наголосив Корнієнко.

Він додав, що настав час "реформувати нам самих себе".