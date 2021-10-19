Венеційська комісія висловила зауваження до проєкту про перехідний період на окупованих територіях.

 

Венеційська комісія опублікувала висновок щодо урядового законопроєкту «Про основи державної політики перехідного періоду» на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

 

 

Про це повідомляє аґенція "Укрінформ".

 

У комісії розуміють прагнення української влади визначити правові основи перехідного періоду, а також визнають, що урядовий проєкт значною мірою ґрунтується на принципах міжнародного права і враховує потреби вразливих груп суспільства. Однак деякі питання щодо застосування норм міжнародного права Венеційська комісія розкритикувала.

 

Зокрема, у Венеційській комісії зазначили, що проєкт оперує такими поняттями, як «перехідний період» і «перехідне правосуддя» у вужчих значеннях, ніж це звично для міжнародного права. Комісія нагадала, що Україна не може в односторонньому порядку змінювати базові положення міжнародного права з питань збройних конфліктів. На її думку, такі положення мають бути або прибрані з проєкту, або уряду необхідно чітко вказати, що вони відображають лише українське прочитання міжнародного права.

 

Венеційська комісія також рекомендувала привести у відповідність із міжнародним правом положення про відповідальність за кримінальні злочини, скоєні у зв'язку з окупацією; переглянути диференційоване ставлення до різних категорій злочинців; звузити й уточнити положення про люстрацію; чіткіше сформулювати положення конвалідації документів, виданих на тимчасово окупованих територіях, зокрема переглянути підхід у визнанні академічних сертифікатів, ступенів і звань.

 

Також комісія рекомендувала відобразити в проєкті особливий конституційний статус АРК і Севастополя.

 

4 серпня 2021 року Кабінет Міністрів на черговому засіданні схвалив законопроєкт "Про основи державної політики перехідного періоду".

 

Документ розроблено на виконання указу Президента України від 2 червня 2021 року, яким введено в дію рішення Ради національної безпеки "Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях". Законопроєкт базується на принципах ООН у частині перехідної юстиції, відповідає стандартам і критеріям ОБСЄ, Копенгагенським стандартам, і розроблений, спираючись винятково на державні інтереси нашої країни.

 

19.10.2021

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