Самим несила: Зеленський попросив Венеційську комісію оцінити, що ся діє з КС і корупцією.

 

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням здійснити оцінку "конституційної ситуації", викликаної рішенням Конституційного Суду від 27 жовтня, та надати висновок "щодо стану антикорупційного законодавства".

 

Такого листа керівник держави направив голові Венеційської комісії Джанні Букіккіо, передає пресслужба Офісу Президента.

 

 

Президент зазначає, що недавні рішення КСУ "стосовно базового для антикорупційної інфраструктури України законодавства" призвели до серйозної конституційної кризи.

 

"Українська влада рішуче налаштована до її розв’язання та відновлення законодавчих механізмів запобігання та боротьби з корупцією", – затявся керівник держави.

 

Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням надати висновок щодо ухвалення рішення суддями "за наявності можливого конфлікту інтересів". А також провести експертизу процедури розгляду справи та ухвалення рішення, "зокрема стосовно його обґрунтованості та дотримання меж конституційного подання".

 

Президент сподівається, що комісія відповість на його запитання швидко, "зважаючи на нагальну необхідність пошуку збалансованого рішення".

 

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