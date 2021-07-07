Венеційська комісія скритикувала закони Росії про «іноаґентів».

І попередила про поважний негативний вплив, який вони можуть справити на вільне здійснення в країні громадянських і політичних прав.

 

 

Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія) розкритикувала закон Росії про «іноземних агентів». У своїх рекомендаціях, опублікованих у вівторок, шостого липня, комісія закликає Москву відмовитися від стигматизуючого ярлика «іноаґент» на користь нейтральнішого терміну. Окрім того, Венеційська комісія рекомендує Росії загалом змінити законодавство про «іноаґентів», аби воно стало прозорішим.

 

«Недавні поправки в російському законодавстві про "іноземних аґентів" є чітким кроком, спрямованим на розширення кола юридичних і фізичних осіб, визнаних "іноземними аґентами", а також накладених зобов'язань, обмежень і санкцій», – стверджується в повідомленні з покликом на групу експертів Ради Європи з конституційного права.

 

Як вважають у Венеційській комісії, «законопроєкти про поправки, внесені в Держдуму Росії в період з 10 до 23 листопада 2020 року, є поважним порушенням основних прав людини, включно зі свободою об'єднань і свободою висловлювання думок, права на недоторканність приватного життя, права брати участь в управлінні справами держави, а також заборону дискримінації».

 

«Венеціанська комісія попереджає про поважний негативний вплив, який недавні реформи можуть справити на вільне здійснення в країні громадянських і політичних прав, які мають ключове значення для ефективності демократії», – наголошується у висновку комісії.

 

Відтак Венеційська комісія рекомендує російській владі «відмовитися від особливого порядку реєстрації, звітності та вимог щодо розкриття інформації про діяльність, встановлених для громадських об'єднань, засобів масової інформації та фізичних осіб, які отримують підтримку з-за кордону, в тому числі від відповідних заходів адміністративного та кримінального покарання».

 

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав закон про фізосіб – «іноземних агентів», який прирівнює фізичних осіб, які отримують іноземне фінансування на політичну й громадську діяльність, до «іноземних аґентів» і змушує їх регулярно звітувати про свою діяльність. У разі порушення звітності їм може загрожувати кримінальна відповідальність, штраф до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, громадські роботи або позбавлення волі на термін до двох років.

07.07.2021

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