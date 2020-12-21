Український посол у ЄС попросив не легковажити зауваженнями Венеційської комісії щодо корупції.

Представник України при ЄС Микола Точицький заявив, що офіційний Київ має врахувати рекомендації Європейської комісії "За демократію через право" для розв'язання кризи, спричиненої рішенням Конституційного Суду про часткове скасування антикорупційної реформи, адже це може вплинути на її відносини з ЄС.

Про це Точицький сказав на онлайн-брифінгу в рамках конференції керівників закордонних дипломатичних установ у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоразу, коли ми ведемо діалог з ЄС, питання досконалого, якісного завершення судової реформи є питанням номер один. І якщо ми після важкої наполегливої праці для повернення певних елементів у ту форму, в яку вдалося, декларування та роботи НАЗК, не використовуємо надану Венеціанською комісією формулу, яким чином повернутися до декларування, я думаю, що це вікно можливостей для нас закриється", – сказав Точицький.

Дипломат наголосив, що без якісної та ефективної судової реформи будь-які досягнення, про які завжди говорить і ЄС, і українська влада, в частині децентралізації, земельної реформи, об'єднання територіальних громад не будуть досконалими. "Тому що судочинство на всіх рівнях – від місцевого до Верховного Суду – це і є той ефективний посередник у вирішенні будь-яких непорозумінь і спорів", – зазначив Точицький.

27 жовтня 2020 року КС визнав неконституційною низку положень закону "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Це рішення викликало критику з боку міжнародних партнерів і кредиторів України.

9 грудня Європейська комісія "За демократію через право" оприлюднила думку за запитом Президента України Володимира Зеленського щодо конституційної кризи, створеної рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня.

Венеційська комісія визнає, що рішення Конституційного Суду України "не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві й, можливо, було заплямовано серйозною процедурною помилкою – невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів". "Це гідно жалю не лише через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, а й також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя загалом", – вважають у ВК.

Водночас у ВК констатували, що "конституційна роль Конституційного Суду має поважатися, і Верховна Рада має виконати рішення, витлумачивши його в світлі конституційної основи країни та відповідних міжнародних стандартів, зберігаючи громадські інтереси, такі, як боротьба з корупцією, зокрема в судовій системі".